Nuovo Codice della Strada, è ufficiale: se ti bevi una birra doppio malto e ti fermano dovrai installare l’alcolock | Tutto a tue spese

Il codice stradale sta cambiando: hai già sentito parlare di “Alcolock”? Si tratta di un nuovo dispositivo che dovrà essere installato nelle auto.

Già da diversi mesi si parla del nuovo codice stradale voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini. Alcune misure sono già diventate legge e bisogna ammettere che non molti italiani sono contenti, dal momento che le ritengono non solo eccessivamente severe, ma anche poco efficaci.

Queste nuove misure, infatti, si focalizzano soprattutto nel ridurre l’utilizzo di droghe, alcol e sostanze stupefacenti varie mentre si guida. Uno scopo nobile, sicuramente, considerando che le numerosi morti causate ogni anno da persone sprovvedute che si mettono al volante anche se non sono in condizioni tali da poterlo fare.

Tuttavia, alcune delle misure presentate e poi approvate effettivamente non convincono in molti. Hai già sentito parlare, per esempio, di Alcolock? In Italia non è ancora obbligatorio, ma in molti Paesi sì e potrebbe diventarlo anche qui. Ecco di cosa si tratta.

Alcolock, per combattere la guida in stato di ebbrezza

L’alcolock è una misura preventiva contro chi si mette alla guida dopo aver bevuto. Per il momento non è ancora legge, ma è stata proposta per il nuovo codice stradale e al momento il Senato sta sottoponendo questa idea alla maggioranza. Si tratta, di fatto, di un dispositivo che nel caso diventasse obbligatorio, tutti i guidatori dovrebbero installare nella propria auto (quindi dovrebbero avere un veicolo che permette di farlo).

L’alcolock è un etilometro che, una volta collegato all’auto, si attiva non appena questa viene messa in moto. Per utilizzarlo, bisogna soffiare nel dispositivo e questo valuterà il tasso di alcol. Se rileva un tasso più alto di quanto impostato, allora semplicemente la macchina non parte. Intelligente, no?

Alcolock, chi deve installarlo in macchina?

Nel caso in cui il Senato approvasse questa misura, tutti i guidatori sarebbero obbligati per legge a installare l’alcolock nella propria auto e, come specificato dalla legge, a proprio spese. Inoltre, la nuova legge dice anche che, se in passato si hanno già avute condanne per guida in stato di ebbrezza, non si potrà proprio più bere prima di mettersi al volante, neanche rimanendo nei limiti.

I limiti sono rimasti gli stessi di quelli da sempre indicati dal Ministero della Salute, 0,5 mg/l. In caso di rilevamento di un tasso maggiore 0,8 mg/l, scatta l’arresto e la sospensione della patente, mentre se superiore a 1,5 mg/l ci sono la reclusione per sei mesi e la sospensione della patente per due anni.

Per ora installare l’alcolock non è obbligatorio, ma restano dei perplessità: se l’auto non fosse compatibile? E chi obbliga fisicamente la persona a utilizzarlo prima di partire? Dato che l’auto altrimenti non parte, bisogna usarlo in ogni occasione, anche se non si ha bevuto?