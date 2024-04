WhatsApp, il trucco per leggere i messaggi cancellati è quello che ci voleva | Sei rovinato

Lo sapevi che con un piccolo e semplice trucco si possono leggere i messaggi su Whatsapp che erano stati cancellati da chi li aveva inviati? Ecco come fare.

Oggi Whatsapp è sicuramente la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa in Italia. Nel corso degli anni riceve regolarmente degli aggiornamenti e uno di questi consiste nel poter cancellare un messaggio dopo averlo inviato, impedendo così al destinatario di leggerlo, se è stato eliminato prima che lo vedesse.

L’app permette di cancellare il messaggio per tutti (quindi mittente e destinatario) o solo per il destinatario; la stessa opzione vale anche per i gruppi. Questa funzione è sicuramente utile in caso di messaggi mandati per errore o pentimenti, ma bisogna ammettere che il mittente riceve la notifica a prescindere, con tanto di “il messaggio è stato eliminato” e quindi sa che gli era stato inviato qualcosa.

Tuttavia, una volta cancellato, il messaggio non può essere recuperato in nessun modo. Almeno, non direttamente su Whatsapp, ma puoi utilizzare senza problemi un’altra app.

Whatsapp, come recuperare i messaggi cancellati dagli altri

Tra le funzioni di Whatsapp, non c’è modo di recuperare un messaggio che è stato eliminato, questo ovviamente per rispettare la privacy di chi lo ha inviato. Tuttavia, se sei una persona abbastanza skillata, ti basta installare un’altra app per poterlo fare. Questa app, infatti, funziona come un backup e quindi conserva memoria di tutti i messaggi che hai ricevuto su Whatsapp.

Stiamo parlando di Wamr. Si tratta di un’app gratuita, che se usata correttamente riesce a tenere traccia di qualunque cosa sia arrivata al tuo account Whatsapp. Ma come funziona? Andiamo a vederlo nello specifico.

Whatsapp, leggere i messaggi eliminati con Wamr

Per prima cosa occorre installare Wamr dallo store: è gratuita e compatibile per dispositivi Android e Apple. Wamr è fondamentalmente un’app per backup, che può essere associata a qualsiasi altra app, tra cui anche Whatsapp. Questo significa che se anche il mittente cancella il messaggio dopo averlo spedito, Wamr ha comunque fatto in tempo a memorizzarlo.

Per far sì che salvi tutto, bisogna mantenerlo sempre attivo in background per consentire la registrazione dei messaggi e il salvataggio di tutti i media che si ricevono. Per rileggere tutti i messaggi, compresi quelli cancellati da entrambe le parti, basta andare nella cronologia messaggi. In generale, Wamr è un backup ed è molto utile per conservare e recuperare facilmente non solo i messaggi, ma anche foto, video e audio.