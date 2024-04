Al supermercato scegli sempre questi marchi: risparmi il 25% a ogni spesa

Fatichi a sostenere il prezzo della spesa? Scegli questi marchi e non dovrai più preoccuparti: il rapporto qualità-prezzo è superiore.

Sei alla ricerca di modi per risparmiare durante la spesa settimanale? Se la risposta è sì, potresti essere interessato a scoprire quali sono i marchi che possono aiutarti a tagliare i costi senza compromettere la qualità.

Recentemente, un’analisi dettagliata condotta presso diversi supermercati ha rivelato una tendenza sorprendente: alcuni marchi offrono un risparmio significativo fino al 25% rispetto ai loro concorrenti.

Se stai cercando di stringere la cinghia sulle spese senza rinunciare alla soddisfazione dei tuoi acquisti, potresti trovare utile esplorare le opzioni di questi marchi.

In questo articolo forniremo suggerimenti su come massimizzare i benefici delle tue scelte di acquisto. Scopri quali sono questi marchi e come puoi ottenere il massimo valore ogni volta che vai al supermercato.

Acquista i prodotti di questa marca e vedrai che risparmio

L’economia dei supermercati sta attraversando una fase di cambiamento dinamico, con un crescente interesse per i prodotti a marchio Mdd in Italia e in tutta Europa. Per i meno esperti, con prodotti Mdd si intendono i prodotti a marchio del distributore, ovvero prodotti dalla stessa catena che li rivende: un esempio sono i prodotti a marchio Spesotti per Coop. L’ascesa degli Mdd, nati negli anni 80, è stata notevole negli ultimi anni, con un fatturato che è salito da 10,8 a 11,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2021, registrando una crescita del 12%. Nonostante un lieve decremento nell’ultimo biennio, il ruolo dei prodotti Mdd rimane rilevante: uno su cinque degli articoli confezionati nel carrello dei consumatori italiani proviene da questi marchi, segnalando un trend consolidato nel tempo.

L’attrattiva dei prodotti a marchio del supermercato risiede non solo nei prezzi convenienti, ma anche nella diversificazione delle linee offerte. Se il 70% del fatturato Mdd proviene da linee “base” con prezzi concorrenziali, il restante 30% è generato da linee specialistiche ad alto valore aggiunto, come quelle premium, bio o legate al territorio. Questa diversificazione consente ai consumatori di scegliere in base alle loro preferenze e alle loro esigenze, senza rinunciare alla qualità. Il primo trimestre del 2022 ha visto un rinnovato interesse per i prodotti Mdd, trainato dall’aumento dei prezzi causato dall‘inflazione e dall’incertezza generata dalla guerra in Ucraina. In un contesto economico complesso, i consumatori cercano il risparmio senza compromettere la qualità, rendendo i prodotti Mdd una scelta attraente.

Mdd, qual è il trend in Italia?

Secondo Marco Pedroni, presidente di Adm (Associazione distribuzione moderna), “La Mdd è uno strumento molto importante per i consumatori, per cercare di difendersi sia in termini di qualità che in termini di potere d’acquisto, in questa fase così complessa”. Un confronto diretto tra i prezzi dei prodotti Mdd e quelli dei marchi noti rivela un risparmio significativo per i consumatori. Prendendo ad esempio alcuni prodotti alimentari comuni come pasta, passata di pomodoro, olio extravergine d’oliva e tonno all’olio d’oliva, si nota un risparmio che varia dal 20 al 50%. Ad esempio, le penne con il marchio del supermercato offrono un risparmio del 28% rispetto alle marche note come Barilla, mentre il tonno all’olio d’oliva ha un prezzo medio dimezzato.

Tuttavia, è importante sottolineare che il risparmio non è l’unico criterio da considerare durante gli acquisti. Gli ingredienti, le caratteristiche nutrizionali e l’origine della materia prima giocano un ruolo importante nella scelta finale. Inoltre, la diversità delle offerte e le preferenze personali dei consumatori influenzano le decisioni di acquisto. Nonostante l’aumento della popolarità dei prodotti Mdd, gli italiani sembrano ancora preferire i marchi noti rispetto al resto d’Europa, ma il crescente interesse e la comprovata convenienza dei prodotti a marchio del supermercato suggeriscono che questa tendenza potrebbe cambiare nel tempo.