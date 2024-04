Sei in viaggio e non trovi mai un bagno: ora puoi farla dove vuoi con questo trucco | Non rischi più 5.000€ di multa

Sei fuori casa e devi urgentemente andare in bagno? Ecco questo metodo che puoi utilizzare per non rischiare di prendere una multa.

Se sei un accanito viaggiatore o in generale una persona che trascorre molto tempo fuori casa, lontano da uffici o negozi, avrai sicuramente dovuto affrontare, almeno una volta nella vita, il problema del bagno. Voglio dire che ti sarà capitato di trovarti fuori casa, magari anche in una zona poco frequentata, con l’urgenza improvvisa di dover cercare un water.

E così si cercano le soluzioni più agevoli: c’è chi prova a entrare in un bar, ordinare velocemente qualcosa da mangiare o da bere per poi fiondarsi nel bagno del locale nel minor tempo possibile e chi invece prova a cercare un bagno pubblico o un bagno chimico, ben consapevole che la situazione igienica di questi posti potrebbe non essere la migliore.

Infine, c’è chi proprio non riesce a trattenersi e decide di farla direttamente in strada, coperto da un’auto, un muretto o un albero. Non tutti sanno che fare una cosa del genere è illegale e si rischiano anche multe molto salate, che possono raggiungere migliaia di euro. Per fortuna c’è chi ha trovato una soluzione semplice ma efficace.

Urinare in strada: lo stratagemma Boxio Toilet per non prendere multe

Per evitare di prendersi una multa, l’azienda Boxio ha introdotto sul mercato un prodotto sicuramente originale. Si tratta di Boxio Toilet, una sorta di water portatile che si pone come alternativa personale ai classici bagni chimici. Questo bagno portatile ha una dimensione di 400 x 300 x 280 mm, può contenere fino a 5,7 litri di liquido (l’equivalente di circa 10 viaggi in bagno) e pesa quasi 3 kg.

Il contenitore è di plastica ed è diviso in tre sezioni: l’inserto di separazione, una scatola di plastica per la raccolta dei rifiuti solidi e un bidone per quelli liquidi. Inoltre, la confezione include anche dei sacchi biodegradabili e della segatura da usare a mo’ di lettiera.

Boxio Toilet può essere acquistato direttamente sullo store ufficiale al costo di 159,90 euro, spedizione inclusa, che comprende circa due giorni.

Urinare in luogo pubblico: cosa si rischia?

Boxio Toilet è un prodotto molto interessante perché si presenta come alternativa personale al classico bagno chimico, ma anche più ecologica e igienica. Inoltre, è molto utile perché fare i propri bisogni in un luogo pubblico è illegale e si rischia di prendere multe anche molto sostanziose.

Se qualcuno vi becca, dato che si tratta di un atto “contrario alla pubblica decenza” può denunciarvi. La multa per questo tipo di reati parte da 5.000 fino a 10.000 euro, una cifra sicuramente altissima, ma che può abbassarsi fino a 309 euro se viene contestata e poi categorizzata come “atti osceni in luogo pubblico”.