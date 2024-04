Job day Esselunga: 300 posizioni aperte | Candidati subito, il giorno dei colloqui si avvicina

È l’occasione che aspettavi: entra a far parte di una delle realtà più famose della grande distribuzione in Italia grazie al Job Day.

Esselunga, l’importante catena italiana di supermercati, ha annunciato una nuova iniziativa per reclutare nuovo personale da inserire nei propri organici: i Job Day.

Questi eventi si terranno in tre diverse città italiane, offrendo un’opportunità unica per chi è alla ricerca di lavoro.

Il primo appuntamento è previsto per il 17 e 18 aprile a Milano, seguito da Bolzano l’8 e 9 maggio, e infine a Modena il 15 e 16 maggio.

Le iscrizioni sono già aperte e c’è grande attesa per questi eventi che promettono di essere un’opportunità imperdibile per aspiranti lavoratori.

300 nuovi assunti previsti per il Job Day

A Milano, Esselunga prevede di assumere ben 300 persone durante il Job Day. Le candidature devono essere inviate entro domenica 7 aprile per poter partecipare a questo importante evento. Sul sito EsselungaJob sono disponibili preziosi consigli su come preparare un curriculum che catturi l’attenzione dei recruiter: l’azienda suggerisce di schematizzare le informazioni, inserire una fototessera, evidenziare competenze e attitudini, e chiarire l’aspirazione lavorativa. Inoltre, durante i colloqui di lavoro è consigliabile mostrarsi sicuri di sé, cordiali e sorridenti. Esselunga incoraggia la sincerità riguardo ai punti deboli su cui si desidera migliorare, oltre a fornire una serie di suggerimenti pratici per affrontare al meglio la selezione.

Per coloro che vogliono candidarsi online, Esselunga offre diverse modalità, tra cui iscriversi a un Job Day, consultare la sezione “Posizioni aperte” sul sito web o inviare un’autocandidatura. È possibile inviare i propri dati attraverso LinkedIn o tramite la scansione del proprio curriculum vitae. L’iniziativa dei Job Day di Esselunga offre un’opportunità unica per chiunque sia alla ricerca di lavoro in Italia. Questi eventi non solo offrono la possibilità di entrare a far parte di una delle catene di supermercati più rinomate del paese, ma forniscono anche consigli pratici e supporto per aiutare i candidati a presentarsi nel modo migliore possibile.

Quali sono le posizioni ricercate da Esselunga?

Ecco una panoramica delle posizioni aperte presso Esselunga:

Allievo Responsabile : questa figura lavora all’interno dei punti vendita ed è addetta alla gestione logistica , alle attività di stoccaggio della merce, ai riordini, all’organizzazione del personale e alla verifica delle norme di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una figura entry-level all’interno di Esselunga; per questo motivo è previsto un iniziale programma di formazione e affiancamento . È richiesta una laurea o un diploma di scuola secondaria di II grado, e le posizioni sono disponibili in Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna;

: questa figura lavora all’interno dei punti vendita ed è addetta alla , alle attività di stoccaggio della merce, ai riordini, all’organizzazione del personale e alla verifica delle norme di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una figura entry-level all’interno di Esselunga; per questo motivo è previsto un iniziale . È richiesta una laurea o un diploma di scuola secondaria di II grado, e le posizioni sono disponibili in Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna; Addetto alla vendita/cassiere : questa figura lavora all’interno del punto vendita, che sia nelle casse , nel reparto drogheria, latticini, salumi, frutta e verdura, macelleria, gastronomia, pescheria o panetteria. La mansione richiede il rifornimento dei prodotti , la gestione della merce e l’esposizione della stessa nelle apposite vetrine. Non è necessaria esperienza pregressa , ma è richiesto almeno un diploma di scuola secondaria di II grado, e le posizioni sono aperte in Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna;

: questa figura lavora all’interno del punto vendita, che sia , nel reparto drogheria, latticini, salumi, frutta e verdura, macelleria, gastronomia, pescheria o panetteria. La mansione richiede il , la gestione della merce e l’esposizione della stessa nelle apposite vetrine. , ma è richiesto almeno un diploma di scuola secondaria di II grado, e le posizioni sono aperte in Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna; Addetto al servizio di sorveglianza: questa figura opera in più punti vendita e ha la mansione di individuare eventi perseguibili per legge, nonché il compito di intervenire rapidamente affinché gli stessi non abbiano luogo. L’esperienza pregressa è un plus, mentre sono fondamentali un diploma di scuola secondaria di II grado, la disponibilità a trasferte e una conoscenza base del pacchetto Office. Le posizioni sono aperte in: Veneto, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna.