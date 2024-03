Smartphone, tutti impazziti per il caricatore rapido di Ikea | Costa solo pochi spicci

Hai già sentito parlare del nuovo caricatore per smartphone che Ikea ha messo in commercio? Funziona benissimo e costa pochissimo.

Oggi avere uno smartphone è decisamente obbligatorio, senza troppi giri di parole. Infatti, oggi è impensabile riuscire a fare azioni quotidiane senza l’utilizzo di questo tipo di dispositivi, basti solo pensare ai sistemi di messaggistica che ormai sono diventati quasi tutti delle app che sfruttano la rete, in primis WhatsApp e Telegram.

Ogni giorno le varie aziende di elettronica lanciano sul mercato nuovi smartphone, che possono essere più o meno costosi e possedere più o meno funzionalità. Una caratteristica che però viene spesso criticata agli smartphone è la durata della batteria, che può arrivare a durare solo poche ore, se si usano delle app particolarmente dispendiose da questo punto di vista.

Per questo, diventa fondamentale affidarsi a un buon caricatore, da utilizzare in casa durante le ore di riposo (sarebbe meglio non usare lo smartphone mentre è in carica) oppure comprare una power bank da portare con sé per sicurezza. Ma hai sentito mai parlare dei caricatori a ricarica rapida? Ci mettono meno tempo a ricaricare e la carica dura di più. In particolare, al momento si parla molto di quello di Ikea.

Smartphone, il caricatore di Ikea è fantastico

Quello che colpisce di più è che si tratta di un caricabatterie che non è stato lanciato sul mercato da una azienda di elettronica, bensì da Ikea, una azienda che notoriamente vende arredamenti e oggetti per la casa. Ultimamente ha iniziato a vendere anche piccoli accessori per smartphone.

In particolare, sta facendo molto parlare di sé il caricatore per smartphone, che dalle recensioni degli utenti che lo hanno provato sembra funzionare benissimo. Si chiama SJÖSS ed esiste in due versioni, da 30 W e 45 W. L’hardware è lo stesso dei soliti caricabatterie, ma sono alcuni dettagli semplici ma efficaci che hanno convinto i clienti.

Smartphone, il prezzo e le caratteristiche del caricatore di Ikea

Il caricatore Ikea è disponibile in diverse tonalità, bianco o verde pastello e presenta il classico logo Ikea in rilievo sul connettore. Il cavo è intrecciato e viene però venduto separatamente dal pezzo principale. In più, l’azienda ha deciso di aggiungere nella confezione anche un foglio con sei sticker che possono essere usati per personalizzare il caricabatterie.

Ma veniamo a un punto fondamentale: quanto costa questo caricabatterie? Anche il prezzo è competitivo: sul sito ufficiale italiano Ikea, quello da 30 W costa solo 5,95 euro, mentre la variante da 45 W costa appena di più, 9,95 euro. Si tratta di un costo decisamente più basso rispetto a quelli delle aziende di elettronica, per questo sta andando a ruba.