Ricevi gratis snack e leccornie varie dall’hotel in cui alloggi | Una viaggiatrice rivela il trucchetto

Così riceverete goloserie e snack gratis in hotel: il metodo è incredibile e funziona.

Si avvicinano le vacanze estive e molte famiglie italiane stanno già pensando a quale destinazione scegliere. C’è chi ama il mare, chi la montagna e chi invece approfitta delle settimane di ferie per visitare qualche bella città, in Italia o nel mondo. In ogni caso, una delle scelte più difficili è quella della sistemazione: per quanto un appartamento autonomo sia comodo, la maggior parte degli italiani quando va in vacanza si appoggia all’hotel.

Le strutture organizzate, infatti, offrono diverse opzioni a seconda delle necessità dei loro ospiti: c’è la mezza pensione, che offre colazione e cena oppure la pensione completa, per chi non vuole avere niente a cui pensare. Inoltre, ci sono le camere più semplici o quelle con ogni tipo di comfort, dal salottino alla vasca idromassaggio privata!

Se anche a voi, quando andate in ferie, piace il lusso e la comodità dell’essere trattati da principi e principesse, non potete non conoscere questo metodo infallibile per avere snack e goloserie gratis in ogni struttura in cui prenotate: è infallibile.

Snack gratis in ogni hotel: il metodo della Tiktoker

C’è un’utente di Tik Tok che ha rivelato a tutti qual è il suo modo unico e 100% funzionante per ottenere degli snack sempre gratis, quando si entra in una camera d’hotel per la prima volta. Ora ve la spieghiamo passo passo, ma vi anticipiamo che serve una buona dose di furbizia e di fantasia!

Innanzitutto, vi serve la collaborazione di un amico, un parente o un genitore, che si metta a disposizione e telefoni all’hotel in cui avete prenotato un soggiorno poche ore prima del vostro arrivo, o in ogni caso nei giorni precedenti al check-in. Siete curiosi? Continuate a leggere!

“È un’occasione speciale!”

Come rivela la Tiktoker, il parente o l’amico che si mette a disposizione deve informare il personale dell’hotel che, proprio nei giorni in cui voi arriverete presso la struttura, cade una ricorrenza speciale, che gli dispiace non poter festeggiare con voi.

Di conseguenza, il complice chiede al personale dell’albergo di farvi trovare un piccolo cadeau, un omaggio proprio come sorpresa da parte di chi non può essere lì con lei: è incredibile crederci, ma la ragazza confessa che sua mamma lo fa sempre per lei e che funziona al 100%!