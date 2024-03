Smartphone, con questi 4 trucchi la tua batteria ti durerà giorni senza ricaricare | Segreto dei costruttori di tecnologia

Con questi trucchi non ti capiterà mai più di avere lo smartphone scarico: eccoli tutti.

Sicuramente sarà capitato anche a te: esci di casa in fretta e furia, magari è pomeriggio inoltrato e l’ultima volta che avevi caricato il cellulare era la notte precedente, mentre dormivi. Di mattina, però, non ti sembra di averlo usato molto e quindi sei tranquillo del fatto che abbia ancora una buona percentuale di batteria. A un certo punto, però, lo prendi e lì lo scopri: si sta scaricando!

Il nervosismo sale alle stelle, soprattutto se lo smartphone lo si usa anche come navigatore, mp3 o con altre funzioni simili, utili alla vita di tutti i giorni. Di fatto non ci si rende conto ma sono proprio questi utilizzi continui a farlo scaricare molto, senza neanche che ce ne si renda conto.

Oggi vogliamo svelarvi dei trucchi che, se applicati con costanza e attenzione, vi consentiranno di avere uno smartphone sempre perfettamente carico e funzionante, quindi pronto a soddisfare ogni vostra necessità nel momento stesso in cui la avvertite.

Non si tratta di magie e non serve acquistare alcunché, né tantomeno si tratta di procedure che possono mettere a rischio il dispositivo: fidatevi di noi e continuate a leggere, perché il vostro caricatore diventi un lontano ricordo!

Quattro trucchi per uno smartphone sempre carico

Iniziamo dal primo, utile non solo a tenere la batteria carica ma anche ad avere uno smartphone più “leggero”. Importantissimo è infatti non installare applicazioni non strettamente necessarie, soprattutto se prevedono un flusso costante di notifiche: ogni volta che se ne riceve una, infatti, la batteria si scarica e la percentuale scende! Scegli quindi solo applicazioni che usi e, se ce n’è una che ti serve per un breve periodo, fatti un promemoria di disinstallarla quando non la userai più.

Il secondo consiglio riguarda la modalità “a basso consumo”, disponibile oggi come oggi su molti smartphone. Tenerla attivata consente di utilizzare il proprio smartphone come se niente fosse ma, al tempo stesso, ci assicura una durata della batteria più lunga: quando la si attiva, il cellulare riduce automaticamente alcune funzioni molto energivore e, se servono, permette di usarle disattivando da solo la modalità di risparmio.

Mappe e video: attenzione!

Le applicazioni più energivore in assoluto sono quelle dei social network, poiché la riproduzione automatica di video scarica la batteria in modo importante. Attenzione quindi a lasciare che le stories di Instagram, o i video di TikTok, scorrano in automatico!

Infine un occhio va posto anche alle applicazioni come Google Maps e, in generale, ai navigatori: si tratta di servizi tanto utili quanto pesanti per la batteria. Se volete tutelare il cellulare e garantirvi che stia acceso a lungo, scaricate le mappe così da averle disponibili anche offline: vi salverà, se vi perderete con il cellulare scarico!