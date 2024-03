Con la nuova combo 56+20 vai in pensione 11 anni prima | Salvi un decennio della tua vita

Conosci questo sistema pensionistico? Non se lo fila nessuno, ma ti permette di accedere alla pensione con 11 anni di anticipo…

Per tutti coloro che affrontano problemi legati alle invalidità, la prospettiva di andare in pensione prima rappresenterebbe una soluzione degna di considerazione.

Tuttavia, spesso si teme che le misure a disposizione per gli invalidi siano considerate principalmente assistenziali e che le prestazioni offerte siano limitate.

Questa percezione ha portato molte persone a credere che queste prestazioni non siano sufficienti per consentire loro di vivere dignitosamente senza dover integrare il reddito con altre fonti.

Tuttavia, esiste una misura legata all’invalidità contributiva che potrebbe cambiare questa prospettiva. Scopriamola assieme.

La misura che nessuno conosce e che ti manda prima in pensione

La pensione anticipata per invalidità pensionabile è probabilmente una delle misure meno conosciute tra quelle disponibili per coloro che desiderano andare in pensione anticipatamente. Tuttavia, offre uno dei periodi di anticipo più ampi rispetto all’età ordinaria di pensionamento, che è attualmente fissata a 67 anni. In particolare, le donne possono lasciare il lavoro già a 56 anni, mentre gli uomini devono attendere fino a 61 anni. Tuttavia, è importante notare che non è sufficiente raggiungere l’età richiesta; è necessario avere anche una carriera contributiva di almeno 20 anni di versamenti.

Questa misura è destinata agli invalidi e ovviamente richiede un ulteriore requisito oltre all’età e ai contributi versati: è necessario avere un grado di invalidità minimo dell’80%. Ma non si tratta semplicemente di una invalidità civile; piuttosto, l’invalidità deve essere specifica, ovvero deve riguardare una riduzione della capacità lavorativa specifica per le mansioni svolte abitualmente. Ad esempio, un orefice con problemi di vista o un parrucchiere con problemi alle mani potrebbero essere idonei a questa misura.

Come si ottiene la pensione anticipata d’invalidità

La procedura per richiedere il riconoscimento dell’invalidità è simile a quella per l’invalidità civile e deve essere presentata all’INPS tramite modalità telematica. Tuttavia, prima di poter fare richiesta, è necessario che il medico di base compili e invii un certificato medico, anch’esso tramite modalità telematica. Questa misura consente alle donne di andare in pensione addirittura 11 anni prima dell’età ordinaria di pensionamento, poiché si rivolge a coloro che non sono più in grado di svolgere l’attività lavorativa abituale a causa della propria disabilità.

La pensione anticipata per invalidità pensionabile potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per coloro che affrontano problemi di salute che limitano la loro capacità lavorativa. Nonostante sia meno conosciuta rispetto ad altre misure pensionistiche, offre agli invalidi la possibilità di lasciare il lavoro anticipatamente e di garantirsi un reddito basato sui contributi versati durante la propria carriera lavorativa.