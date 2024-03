Nuovo bonus auto elettriche: copre il 40% delle spese sostenute | Muoviti o ti ciuffano gli incentivi

Finalmente riapre lo Sportello per il Bonus Colonnine 2024: opportunità per Imprese e Professionisti, ecco i dettagli dell’iniziativa.

Dal 15 marzo 2024 riapre lo sportello per l’accesso al tanto atteso Bonus Colonnine 2024, un’agevolazione dedicata a imprese e professionisti che intendono investire nell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

Questo programma offre un contributo significativo del 40% a copertura delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica, sostenendo così la transizione verso la mobilità elettrica nel nostro Paese.

Se siete tra i possessori di auto elettriche o state valutando l’acquisto, questo bonus potrebbe fare la differenza.

Vediamo assieme modalità e dettagli del bonus.

Come e dove fare domanda

Le domande per accedere al bonus possono essere inviate fino alla scadenza del 20 giugno 2024. Per questa nuova edizione, sono stati messi a disposizione 70 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese e dei professionisti. Esistono due canali attraverso i quali è possibile inviare le domande, a seconda della tipologia di intervento: il portale Invitalia o la Posta Elettronica Certificata (PEC). Il primo è valido per interventi di valore inferiore a 375.000 euro da parte di imprese, mentre per per interventi di valore uguale o superiore a 375.000 euro da parte di imprese, la domanda deve essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo “CRE1@postacert.invitalia.it”.

Il bonus copre una vasta gamma di spese relative all’acquisto e all’installazione delle infrastrutture di ricarica. Queste includono non solo l’acquisto delle colonnine stesse, ma anche le spese per gli impianti elettrici, le opere edili necessarie, nonché i dispositivi per il monitoraggio e la connessione alla rete elettrica. Le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi sono anch’esse coperte, sebbene in misura limitata al 10%.

Chi può ottenere il bonus

Il bonus è disponibile per imprese di qualsiasi dimensione su tutto il territorio nazionale, così come per i singoli professionisti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa. I requisiti specifici per accedere al bonus sono stabiliti nel decreto Mase del 25 agosto 2021. Per le imprese, questi includono la necessità di avere sede in Italia, essere attive e iscritte al Registro delle Imprese, non essere in situazione di difficoltà finanziaria, essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e altro ancora. Per i professionisti, oltre ai requisiti di natura fiscale e contributiva, è richiesta la presentazione di un volume d’affari nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Per coloro che adottano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può superare i 20.000 euro.

Il Bonus Colonnine rappresenta un’opportunità significativa per promuovere l’adozione di veicoli elettrici e l’espansione delle relative infrastrutture di ricarica. Incoraggiamo imprese e professionisti a cogliere questa opportunità per contribuire alla sostenibilità ambientale e alla modernizzazione del nostro sistema di trasporti. Non lasciatevi sfuggire questa chance di investimento che vi permetterà di contribuire alla costruzione di un futuro più verde e innovativo per tutti.