Elimina i vecchi contatti di WhatsApp se non li senti più | Ecco perché è fondamentale che tu lo faccia

Perché dovresti fare pulizia dei contatti? Le ragioni sono molteplici, ma una mette più urgenza delle altre: rischio privacy.

WhatsApp, il noto servizio di messaggistica istantanea, è diventato un punto di riferimento per la comunicazione digitale.

La sua popolarità è indiscutibile, ma quanti di noi hanno mai riflettuto sulla vastità della propria lista di contatti?

È probabile che tu abbia molti numeri salvati nella tua rubrica, ma quanti di questi contatti hai effettivamente contattato di recente, se mai?

Ecco perché è importante mantenere pulita la nostra rubrica, e come dare una spazzata rapida ai contatti inutilizzati (a seconda del sistema operativo).

Pensi di star scrivendo a tua zia, ma chatti con uno sconosciuto

Una pulizia occasionale della tua lista dei contatti su WhatsApp potrebbe essere una mossa saggia. Questo è particolarmente vero per i contatti più datati, specialmente se alcuni di essi hanno cambiato numero nel frattempo. In effetti, l’eliminazione di questi contatti è più che consigliabile, ed ecco il perché: nonostante le numerose misure di sicurezza implementate da WhatsApp, come la crittografia end-to-end o la verifica in due passaggi, la tua privacy potrebbe essere a rischio a causa dei numeri dismessi o riutilizzati dagli operatori telefonici. Questo fenomeno è noto come “riciclaggio” dei numeri e può portare a situazioni imbarazzanti.

Immagina di avere nella tua rubrica il numero di un vecchio amico o parente, ma senza sapere che il numero è stato assegnato a un’altra persona. Quando apri una conversazione su WhatsApp, vedrai ancora il nome del vecchio proprietario del numero, anche se in realtà stai comunicando con un perfetto sconosciuto. Per evitare questo tipo di inconvenienti, è consigliabile eliminare i contatti quando sei informato del loro cambio di numero. WhatsApp accede alla tua rubrica telefonica per riconoscere i contatti che utilizzano il servizio, quindi eliminare i numeri dismessi è un passo fondamentale per mantenere la tua privacy.

Come procedere all’eliminazione dei contatti

Il processo di eliminazione di un contatto su WhatsApp è abbastanza semplice. Basta aprire l’app, dirigerti alla sezione Chat e selezionare il contatto da eliminare. Successivamente, seguirai delle istruzioni specifiche, a seconda se stai utilizzando un dispositivo Android o iOS. Su dispositivi Android, toccherai il nome del contatto e poi l’icona dei tre punti nell’angolo in alto a destra. Selezionerai “Visualizza nella rubrica dei contatti” e poi “Elimina”. Su iOS, toccherai il nome del contatto, selezionerai “Modifica” e infine “Elimina contatto”.

Una volta eliminato il contatto, esso non comparirà più nella tua lista di WhatsApp. Inoltre, le vecchie conversazioni saranno mostrate con il numero di telefono anziché con il nome del contatto eliminato. Se lo desideri, puoi anche eliminare l’intera chat per rimuovere completamente il numero dal tuo WhatsApp. Questa semplice azione ti aiuterà anche a liberare spazio sul tuo dispositivo, soprattutto se hai un telefono con capacità limitata. Inoltre, risparmierai tempo nella ricerca dei contatti con cui vuoi veramente comunicare e, soprattutto, proteggerai la tua privacy da potenziali intrusioni da parte di sconosciuti.