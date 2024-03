Truffa del catrame: attenzione a questa richiesta insolita | Si prendono i soldi e dopo due giorni spariscono nel nulla

Due operai si sono proposti di riasfaltare una strada a basso costo… peccato fosse solo una truffa: ecco l’incidente avvenuto in Piemonte.

Ecco l’ultima novità in termini di truffe, una pratica fraudolenta che richiede la massima attenzione da parte dei cittadini.

Con un modus operandi insolito, i truffatori si presentano offrendo di rivestire pavimenti o strade con catrame a prezzi allettanti.

Tuttavia, una volta ricevuti i soldi, spariscono nel nulla, lasciando le vittime senza lavoro svolto e denaro perso.

Stentate a crederci? Eppure è una storia vera: è accaduto in Piemonte.

Svaniti nel nulla dopo il pagamento: ecco cos’è successo

Nel tranquillo comune di Borriana, un evento sospetto ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. Due individui, apparentemente operai, hanno insistito nel tentativo di bitumare la strada all’esterno di una ditta. Tuttavia, il tempestivo intervento del titolare, che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ha sventato un potenziale raggiro. Al momento dell’arrivo dei Carabinieri, la coppia si era già dileguata, facendo perdere le proprie tracce nel tessuto urbano. Secondo le prime ricostruzioni, quanto accaduto sembra riconducibile alla nota “truffa del catrame”, un inganno subdolo che ancora oggi si ripropone con preoccupante frequenza, soprattutto nelle regioni settentrionali d’Italia. Non è la prima volta che episodi simili si verificano nella zona di Borriana, suggerendo la presenza di un’organizzazione criminale ben radicata.

La truffa del catrame è un modus operandi che mette in campo una serie di tattiche ingannevoli: individui che si presentano come operai offrono di eseguire lavori di asfaltatura a prezzi allettanti, ben al di sotto di quelli di mercato. Tuttavia, il “risparmio” proposto si rivela un’illusione, poiché i materiali utilizzati sono di qualità scadente e l’esecuzione dei lavori è spesso approssimativa. Una volta ottenuto il pagamento, i truffatori svaniscono nel nulla, lasciando alle loro vittime strade malconce e insicure. Con il passare dei giorni, il cosiddetto “nuovo” asfalto comincia a deteriorarsi, rivelando l’inganno perpetrato ai danni dei cittadini.

Cosa fare se si sospetta di essere vittime

In situazioni del genere, è fondamentale agire prontamente e segnalare alle autorità competenti ogni tentativo sospetto. Il numero di emergenza 112 rappresenta uno strumento efficace per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e contrastare le attività illecite. Solo attraverso una collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni sarà possibile contrastare efficacemente fenomeni come la truffa del catrame e proteggere la comunità dall’azione di individui senza scrupoli.

La diffusione di queste truffe mette in luce l’importanza della vigilanza e della consapevolezza da parte dei cittadini. Ogni proposta di lavoro stradale a prezzi sospettosamente bassi dovrebbe sollevare un campanello d’allarme, spingendo a verificare l’affidabilità e la legalità dell’operazione proposta. Solo così sarà possibile contrastare efficacemente questo tipo di criminalità e preservare l’integrità delle nostre comunità.