Sulla tua nuova macchina non troverai touchscreen | Ecco il nuovo pulsante che vedrai

Nessuno nega la bellezza delle auto digitali, ma la sicurezza è un’altra questione: ecco perché puoi dire addio allo schermo touch.

Negli ultimi anni, i progressi tecnologici nel settore automobilistico hanno portato a cambiamenti significativi non solo nella performance dei veicoli, ma anche nell’esperienza degli occupanti all’interno dell’abitacolo.

Il design degli interni delle auto sta subendo una rivoluzione, con sempre più produttori che abbandonano i tradizionali pulsanti fisici a favore di controlli digitali.

Questi nuovi controlli, solitamente integrati nel cruscotto o sullo schermo centrale dell’infotainment, offrono un’estetica moderna e un’esperienza d’uso simile a quella degli smartphone.

La transizione sembra migliorare l’aspetto e la sensazione delle automobili, ma c’è chi crede che potrebbe fare più male che bene.

Rischio troppo alto, per l’ente scatta la multa

Secondo un rapporto di EuroNCAP, l’organizzazione leader nelle prove di sicurezza automobilistica, l’uso indiscriminato di controlli digitali potrebbe compromettere la sicurezza stradale. EuroNCAP ha evidenziato che le funzioni cruciali per la sicurezza, come i segnalatori di emergenza e il sistema di chiamata d’emergenza eCall, dovrebbero essere attivate tramite pulsanti fisici anziché controlli digitali.

L’argomento a favore dei pulsanti fisici si basa sull’idea che essi debbano essere intuitivi e facilmente accessibili dall’utente, specialmente in situazioni di emergenza. I controlli digitali possono offrire maggiore flessibilità e personalizzazione, ma potrebbero richiedere uno sguardo più prolungato da parte del conducente, aumentando il rischio di distrazione e ritardando le risposte in situazioni critiche. Di conseguenza, EuroNCAP ha annunciato che, a partire dal 2026, punirà i produttori che mantengono i controlli digitali per funzioni vitali dell’auto. I test di sicurezza non assegneranno le cinque stelle ai veicoli che non offrono pulsanti fisici per funzioni come gli indicatori di direzione, le luci di emergenza, il clacson, i tergicristalli e la funzione eCall.

L’interfaccia di Tesla (e non solo) cambierà per sempre

Questa decisione mette sotto i riflettori produttori come Mercedes, Tesla e Volkswagen, che hanno abbracciato in larga misura i controlli digitali nei loro abitacoli. Sebbene questi sistemi possano offrire un’estetica moderna e una maggiore integrazione, l’attenzione degli esperti si concentra sulla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. La questione solleva anche una sfida per l’industria automobilistica: bilanciare l’innovazione tecnologica con la sicurezza. Mentre i consumatori cercano sempre più funzionalità avanzate e connettività all’interno delle loro auto, è essenziale non trascurare gli aspetti fondamentali della sicurezza stradale.

In risposta a queste preoccupazioni, alcuni produttori potrebbero essere spinti a ripensare il design degli interni delle loro auto, reintegrando pulsanti fisici per le funzioni critiche. Questo potrebbe rappresentare un ritorno a una soluzione più tradizionale, ma potenzialmente più sicura. Sebbene i progressi tecnologici abbiano il potenziale per migliorare l’esperienza di guida, è importante considerare attentamente gli impatti sulla sicurezza. EuroNCAP ha posto una sfida all’industria automobilistica per garantire che l’innovazione vada di pari passo con la sicurezza stradale. L’equilibrio tra estetica, funzionalità e sicurezza rimane essenziale nel design degli interni delle automobili del futuro.