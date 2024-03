Bonus Termico, tuoi 7.800€ per cambiare sistema di riscaldamento | Lo installi a gratis e dimezzi la bolletta

La bolletta si alza nonostante i tuoi tentativi di risparmiare? Sfrutta le enormi agevolazioni messe a disposizione dal governo.

Il riscaldamento domestico è una necessità fondamentale, specialmente durante i rigidi mesi invernali.

Ma con il crescente aumento delle bollette del gas, dell’elettricità e persino del pellet, mantenere la casa al caldo può diventare una spesa onerosa per molte famiglie italiane.

Tuttavia, nel 2024, lo Stato italiano ha introdotto una serie di incentivi e bonus per alleviare il peso del caro energia e promuovere soluzioni di riscaldamento sostenibili.

Approfittare di questi bonus non solo porta benefici finanziari, ma contribuisce anche alla transizione verso un futuro più verde.

Bonus Ristrutturazione, Mobili ed Ecobonus

Una delle principali opzioni per risparmiare sulle bollette energetiche è investire in soluzioni di riscaldamento sostenibile, come le stufe a pellet. Questi dispositivi non solo offrono un modo efficiente per mantenere calda la casa, ma possono anche essere incentivati tramite varie agevolazioni fiscali. Il più significativo di questi è il Bonus Ristrutturazione al 50%, che consente una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l’acquisto e l’installazione di stufe, caminetti e caldaie a biomassa. Questo bonus, valido fino al 31 dicembre 2024, richiede un rendimento energetico superiore al 70% e il pagamento tramite bonifico parlante.

Inoltre, il Bonus Mobili offre una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di stufe a pellet, con una spesa massima detraibile di 5.000 euro. Anche questo bonus è valido fino alla fine del 2024 e richiede che la stufa sia destinata a un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Come per il Bonus Ristrutturazione, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante. L’Ecobonus è un’altra opzione interessante, offrendo una detrazione Irpef del 50% o 65% per l’acquisto e l’installazione di stufe, caminetti e caldaie a biomassa. Questo bonus è valido fino al 31 dicembre 2024 e richiede un rendimento energetico superiore all’85%. Inoltre, può essere ottenuta una certificazione ambientale a 4 o 5 stelle, a seconda che si tratti di sostituzione di un generatore esistente o di una nuova installazione.

I mega-bonus: Superbonus e Conto Termico

Per coloro che cercano un incentivo ancora più sostanziale, c’è il Superbonus, che offre detrazioni Irpef fino al 90% su spese per l’acquisto e l’installazione di stufe a pellet. Sebbene il tasso di detrazione diminuisca nel tempo (dal 2022 al 2025), rimane un’opportunità significativa per risparmiare sul costo iniziale di un sistema di riscaldamento sostenibile.

Infine, il Conto Termico fornisce un contributo diretto fino a 2.300 euro per stufe a pellet, 1.800 euro per caminetti a legna e 7.800 euro per caldaie a pellet. Questo incentivo mira a sostituire gli impianti tradizionali con soluzioni più ecologiche e efficienti dal punto di vista energetico. Il contributo viene accreditato sul conto corrente in meno di due mesi, a condizione che il pagamento avvenga tramite bonifico parlante. Con tutte queste agevolazioni a disposizione, rivoluzionare il metodo di riscaldamento della propria casa diventa accessibile a tutti.