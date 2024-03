Supermercato, se vedi un carrello della spesa vicino alla tua macchina allontanati subito e chiama la polizia

Ti è mai capitato di vedere un carrello della spesa vuoto vicino a un’automobile? Potrebbe trattarsi di una truffa molto pericolosa: non avvicinarti e avverti la polizia.

Oggi bisogna stare attenti a mille cose, tra cui anche ai tentativi di furto o rapina. Da qualche giorno, in particolare, si sta parlando molto sul web della cosiddetta “truffa del carrello“, uno stratagemma che già diversi ladri stanno attuando in diverse parti del mondo. Si tratta di un inganno molto semplice, in cui è altrettanto facile cadere.

In particolare, questo stratagemma ha lo scopo di rubare l’auto dello sfortunato passante. I ladri di auto sono sempre in aumento e sempre in agguato e i furti di macchine non sembrano diminuire. Una cosa all’apparenza strana, dal momento che si potrebbe ingenuamente pensare che rubare un’auto nell’era tecnologica di oggi non sia un’idea brillante.

Le tipologie di furto d’auto sono numerose, ma parliamo in particolare di quella del carrello della spesa. Ecco come funziona e che cosa devi fare se ti rendi conto di star per cadere in inganno.

Truffa del carrello della spesa, che cos’è

La truffa del carrello della spesa è una truffa tanto semplice quanto efficace. Il ladro non deve fare altro che posizionare un carrello vuoto vicino a un’auto che è stata da poco caricata dopo aver fatto la spesa. L’idea di base è questa: il cliente del supermercato ha appena finito di sistemare le buste nel bagagliaio e fa per mettere in moto, ma si rende conto che un carrello “dimenticato” nel parcheggio gli ostruisce la strada.

Per questo, esce dall’abitacolo e fa per andarlo a spostare: a questo punto il ladro, rimasto nascosto fino a quel momento, esce allo scoperto e si infilerà nella macchina. Molto probabilmente, la macchina sarà rimasta accesa e addirittura con le chiavi inserite nel quadro. Così, potrà subito mettere in moto e fuggire, lasciando il malcapitato da solo nel parcheggio, senza auto e senza spesa.

Furti d’auto, altri metodi

La truffa del carrello non è l’unico modo messo a punto dai ladri per rubare le auto. Una truffa simile è quella della bottiglia di plastica: il ladro inserisce una bottiglia sulla ruota della macchina parcheggiata, così che a un certo punto il guidatore dovrà fermarsi perché si renderà conto che qualcosa non funziona correttamente. Il ladro a quel punto ne approfitterà per salire a bordo.

Che cosa fare, quindi, se vedete un carrello sospetto o una bottiglia di plastica incastrata nel cerchione della vostra macchina? Non apritela e non salite a bordo, non accendetela per nessun motivo, ma chiamate la polizia: è probabile che il ladro vi stia osservando.