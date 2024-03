Netflix, il trucchetto per accedere dallo stesso account con router diversi | Stanno tutti aggirando il veto

Anche per il più popolare servizio di streaming esistono delle limitazioni, ma gli abbonati hanno già imparato come aggirarle.

Di tutti i servizi di streaming che negli ultimi dieci anni hanno rivoluzionato il modo di usufruire di film e serie tv, Netflix è senza dubbio il più popolare ed utilizzato.

Purtroppo, però, negli ultimi tempi gli abbonati di Netflix hanno avanzato non poche lamentele a causa dell’ennesimo divieto dell’azienda, questa volta rivolto alla condivisione degli account.

Questa mossa restrittiva da parte del gigante dello streaming ha lasciato molti spettatori alla ricerca di alternative creative per continuare a godere delle loro serie preferite senza spendere di più.

Ma questo trucco è una soluzione innovativa o una violazione delle regole? Per capirlo, dobbiamo prima vedere assieme come funziona.

Nuovo piano di abbonamento: prezzo ridotto, ma…

Netflix offre diversi piani di abbonamento, ognuno con caratteristiche e costi diversi. Di recente, l’azienda ha introdotto un piano base che consente un risparmio economico, ma prevede la presenza di annunci pubblicitari e alcune limitazioni sui contenuti. Questa soluzione, che potrebbe sembrare quella pù adatta a coloro che desiderano risparmiare sulle spese mensili, ma è stata accolta con sentimenti contrastanti dagli utenti.

Una delle decisioni più controverse di Netflix è stata l’implementazione del divieto di condivisione delle password. Secondo le nuove linee guida dell’azienda, solo i membri dello stesso nucleo familiare possono condividere un account. Gli utenti che non soddisfano questo criterio devono scegliere tra l’attivazione di un nuovo abbonamento o pagare un sovrapprezzo mensile di 4,99 euro per continuare a utilizzare lo stesso account. Questa politica ha suscitato numerose proteste da parte degli utenti, ma Netflix sembra determinata a mantenerla. Evidentemente, la strategia ha portato risultati positivi: negli Stati Uniti il colosso dello streaming ha contato 100.000 nuovi abbonamenti nelle ultime settimane. Tuttavia, gli utenti non si sono arresi e hanno trovato un modo per aggirare il divieto imposto dall’azienda.

La soluzione che consente l’elusione del blocco account

Il trucco consiste nell’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network), in particolare la rete NordVPN Meshnet, che consente a un massimo di 60 account di collegarsi contemporaneamente con lo stesso indirizzo IP. Poiché Netflix monitora gli indirizzi IP per bloccare la condivisione degli account, l’utilizzo di una VPN condivisa può eludere questo controllo. In questo modo, Netflix pensa che tutti gli utenti siano nello stesso luogo, evitando il blocco dell’account.

Questa soluzione può sembrare allettante per gli utenti che desiderano mantenere la condivisione delle password senza incorrere nei costi aggiuntivi imposti da Netflix. Tuttavia, è importante considerare che l’utilizzo di una VPN per aggirare le politiche dell’azienda potrebbe violare i termini di servizio e le leggi sul copyright. Inoltre, Netflix potrebbe adottare misure più severe per contrastare questo tipo di comportamento, come il blocco dei servizi VPN o azioni legali contro gli utenti che li utilizzano per fini illegali. Difficile dire, al momento, se il gioco vale la candela.