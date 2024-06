Hai ancora questo modello vecchissimo di iPhone? Hai fatto bene a conservarlo anche se non lo usi, da domani sarai ricco sfondato

Aspettate a buttare nella spazzatura questi vecchi modelli: potreste avere una piccola fortuna in casa e non esserne a conoscenza.

Il mondo del collezionismo man mano che si progredisce anche a livello tecnologia sta diventando sempre più ampio: sono tanti infatti gli interessati al collezionismo di oggetti vintage, ormai appartenenti ad altre epoche, è chiaro, quindi, che al susseguirsi di queste, il ventaglio di oggetti vintage è sempre più ampio.

Negli ultimi tempi, infatti, si sta iniziano a collezionare anche i vecchi telefoni cellulari, che con il passare degli anni stanno attirando l’interesse di collezionisti disposti a spendere, per certi modelli, anche parecchio denaro.

Questi includono da poco tempo anche gli smartphone, soprattutto se Iphone: perciò se avete per qualche motivo conservato un vecchio modello, allora è bene tenerselo stretto.

Sta accadendo praticamente qualcosa di analogo rispetto a radio d’epoca o tutti gli oggetti tecnologici che ormai non vengono più prodotti dal mercato, diventando dei pezzi molto rari. Vediamo nel caso degli IPhone di quali si tratta.

Una piccola fortuna grazie a un piccolo oggetto

Ci sono ormai anche numerosi canali dove è possibile vendere i propri oggetti vintage o da collezione: grazie al web è possibile anche, in molti casi, determinare qual è più o meno il valore di un oggetto, oppure lo si può mettere in vendita con la modalità asta su eBay o piattaforme simili.

Se avete un vecchio IPhone, conviene correre a controllare: basti pensare che nel corso di una asta che si è tenuta negli Stati Uniti, il proprietario di quello che è stato praticamente il primo IPhone, ovvero il cimelio dell’OEM di Cupertino, ha guadagnato, con la sua vendita, ben 170.000 euro.

Il valore di una casa nel palmo della mano

Può sembrare incredibile che qualcosa di così piccolo che una volta non era tanto prezioso abbia acquistato questo valore nel corso degli anni, invece è proprio così, specie quando si tratta di un oggetto diventato praticamente introvabile, le cui evoluzioni hanno avuto tanto successo a livello globale.

Pertanto, magari oggi il vostro vecchio smartphone non vale molto, ma vale comunque la pena di conservarlo visto che in futuro il suo valore potrebbe crescere a dismisura: questo vale per tanti dispositivi elettronici, seppure è ovvio che non possiamo conservare proprio tutto per un problema anche solamente di spazio. Le monete, ad esempio, vengono spesso conservate visto che occupano poco spazio – così come i francobolli.