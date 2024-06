Disattiva questa funzione del tuo PC e risparmi il 50% di energia | Scollegato dalla corrente la batteria dura tutto il giorno

Basta disattivare una banale funzione sul vostro pc per ridurre il consumo energetico del 50%: ecco tutti i dettagli.

A causa dei forti rincari che hanno caratterizzato le bollette degli ultimi mesi, milioni di persone stanno cercando di risparmiare il più possibile, partendo dagli elettrodomestici e dai dispositivi tecnologici più utilizzati.

Tra questi troviamo ovviamente il pc, ormai immancabile nelle case degli italiani. Infatti è uno strumento che non viene usato solamente per svago, ma anche per studio e lavoro, soprattutto negli ultimi anni, dove a causa della pandemia, si è assistito ad un incremento esponenziale dello smart working.

Tutti questi fattori non hanno fatto altro che aumentare il dispendio di energia elettrica, ricaduto poi in bolletta. Ma sapete che potete risparmiare fino al 50% di energia sul vostro pc? Basterà semplicemente attivare una funzione che ancora pochi conoscono. Noterete subito la differenza!

Un trucchetto semplice ed efficace per risparmiare energia sul pc

Gran parte degli utenti ignora l’esistenza di questa funzione, ma del resto come biasimarli? Il pc può essere un dispositivo molto complesso in quanto presenta decine e decine di funzionalità differenti. Ma ce n’è una in particolare che, disattivandola, riuscirà a farvi risparmiare qualche soldino.

E’ chiamata “Avvio rapido” e permette un’accensione e uno spegnimento del pc più rapidi. Il problema è che pochi utenti sono consapevoli dell’impatto energetico che può avere, quindi la sua disattivazione può essere un’opzione che aiuta a ridurre la spesa.

Disattivare l’avvio rapido

L’avvio rapido è una funzione che è stata introdotta in Windows 8 e pip mantenuta in Windows 10 e 11. E’ progettata per accelerare il processo di avvio del sistema operativo. Invece di eseguire un arresto completo, questo strumento salva lo stato del sistema in un file di ibernazione. Quando si riaccende il pc, questo file viene caricato rapidamente, riducendo in modo significativo il tempo di avvio.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: se il pc impiega meno tempo ad accendersi e a spegnersi con questa funzione, come mai consuma energia? I motivi sono molteplici. Innanzitutto questo succede perché il pc non si spegne completamente e alcuni elementi, trovandosi in uno stato di standby, continuano a consumare energia. Inoltre, la creazione e la lettura del file di ibernazione può causare un utilizzo aggiuntivo del disco rigido o dell’unità SSD, con conseguente aumento del consumo energetico.

Ma si può evitare tutto ciò semplicemente disattivando l’avvio rapido. Basta usare il tasto Shift: quando si fa clic sul pulsante di spegnimento, tenete premuto il tasto della maiuscola. In questo modo otterrete lo spegnimento completo. Se volete disattivare la funzione in modo permanente non dovrete fare altro che aprire il menu Impostazioni di Windows e cercare “Alimentazione e sospensione”. Selezionate dunque “Impostazioni di alimentazione aggiuntive” e poi “Scegli il comportamento del pulsante di accensione” dal menu a sinistra. Fate clic su “Modifica impostazioni attualmente non disponibili” nella parte superiore della finestra e infine deselezionate l’opzione “Abilita avvio rapido” e salvate le modifiche.