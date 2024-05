Col caldo inizi a masticare ghiaccio per rinfrescarti? Pessima idea: l’allarme dei dentisti va contro a questa “abitudine”.

Mettere il ghiaccio in bocca è una pessima idea: i dentisti sono preoccupati e ti spiegano perché dovresti esserlo anche tu.

Sebbene possa sembrare un’abitudine innocua, magari per rinfrescarsi durante una calda giornata estiva o per alleviare la sete, masticare ghiaccio può avere conseguenze inaspettate e potenzialmente dannose per la salute dentale.

I dentisti, che conoscono a fondo le dinamiche della struttura dentale e le sue vulnerabilità, lanciano un allarme preoccupante. Non si tratta solo di una questione di disagio temporaneo, ma di rischi concreti e duraturi che potrebbero compromettere seriamente la salute della bocca.

In questo articolo, esploreremo le ragioni per cui questa pratica dovrebbe essere evitata, analizzando i motivi per cui gli esperti del settore odontoiatrico sono così allarmati. Se pensi che masticare ghiaccio sia una semplice abitudine innocua, potresti voler riconsiderare la tua opinione dopo aver letto quello che i professionisti hanno da dire.

Non solo danni ai denti, ma anche compulsioni pericolose

Il piacere croccante e rinfrescante di masticare il ghiaccio può sembrare innocuo, ma i dentisti stanno lanciando un avvertimento: questa abitudine potrebbe mettere a rischio la tua salute dentale. Il ghiaccio, sebbene possa sembrare innocuo, può causare danni significativi ai tuoi denti, aumentando la sensibilità e portando a fratture dolorose. Secondo il dottor Roopali Kulkarni, medico odontoiatra e portavoce dell’Associazione dentale americana, il rivestimento dello smalto dei denti è delicato e composto da migliaia di cristalli microscopici. Il ghiaccio è anch’esso un cristallo, quindi quando due cristalli vengono spinti insieme con forza, uno di essi cederà, mettendo a rischio la salute dei tuoi denti.

L’abitudine di mangiare compulsivamente il ghiaccio, nota come pagofagia, può derivare da diverse cause, tra cui noia, fame, stress o addirittura come tentativo di smettere di fumare. Alcune donne incinte possono sperimentare questo desiderio come parte dei loro sintomi di gravidanza. Tuttavia, questa abitudine non è senza rischi. Non solo può portare a danni ai denti, ma è anche associata all’anemia da carenza di ferro, un problema di salute che non dovrebbe essere sottovalutato. La pagofagia è considerata una forma comune ma spesso trascurata di pica, un disturbo psicologico in cui le persone consumano frequentemente oggetti non alimentari. Mentre alcuni potrebbero non rendersi conto di masticare il ghiaccio, altri lo fanno consapevolmente, spinti dalla compulsione o dall’abitudine.

Il parare dei dentisti: perché smettere di masticare ghiaccio

I dentisti avvertono che masticare sostanze dure come il ghiaccio può causare microfratture sui denti, che nel tempo possono peggiorare e richiedere trattamenti dentali invasivi come l’estrazione o l’impianto. La dottoressa Gretchen Yarborough sottolinea che fratturare un dente è estremamente doloroso e può richiedere interventi dentali impegnativi. Inoltre, il freddo del ghiaccio può anche causare problemi a otturazioni e corone dentali, afferma la dottoressa Natalie Peterson dell’Università del Minnesota. Queste strutture possono espandersi e contrarsi a diversi tassi rispetto ai denti naturali, causando potenziali danni e compromettendo la loro durata nel tempo.

Per coloro che desiderano porre fine a questa abitudine dannosa, gli esperti consigliano di lasciare che il ghiaccio si sciolga sulla lingua anziché masticarlo e di evitare del tutto il ghiaccio nelle bevande per ridurre la tentazione. In alternativa, bevande come gli slushie o i coni di neve sono opzioni meno dannose per i denti, mentre cibi croccanti come le carote baby o le fette di mela possono soddisfare il desiderio di croccantezza senza mettere a rischio la salute dentale.