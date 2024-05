Forno spento, un metodo di cottura che ti farà risparmiare un fiume di soldi | Ecco le ricette da preparare

Ti piace cucinare utilizzando il forno, ma hai paura di consumare troppo? Lo sapevi che puoi preparare tante ricette sfiziose anche a forno spento? Ecco quali.

A molte persone piace cucinare, ma bisogna ammettere che a volte non è proprio esattamente economico. Pensiamo a una torta, per esempio: solo l’acquisto degli ingredienti può comportare una bella spesa, sicuramente superiore a quella di una semplice torta confezionata da supermercato.

Oltre alle spese degli ingredienti, non bisogna poi dimenticare le spese dovute all’utilizzo di energia elettrica, se decidiamo di utilizzare il forno. Il forno, infatti, è uno degli elettrodomestici che consuma di più, che sia elettrico o a gas. Dopo l’aumento delle imposte, infatti, in molti hanno deciso di limitarne l’uso.

Tuttavia, in pochi sanno che il forno in realtà può essere utilizzato per cucinare anche una volta spento. Ovviamente, è importante organizzarsi bene, ma non è impossibile preparare degli ottimi piatti con questo metodo di cottura. Ecco alcune ricette che potresti provare.

Cucinare a forno spento, come funziona

Quando scriviamo “cucinare a forno spento” non intendiamo a forno completamente spento. O meglio, il forno è spento ma è stato acceso fino a poco tempo prima. Il senso, infatti, è quello di cucinare sfruttando il calore residuo, senza dover accendere l’elettrodomestico una seconda volta e quindi risparmiando sull’energia consumata.

Per prima cosa occorre accendere il forno, impostare la temperatura e la modalità di cottura corrette e spegnerlo qualche minuto prima del tempo di cottura totale scritto nella ricetta. Per fare ciò occorre organizzarsi bene, quindi pensare a delle cotture consecutive, utilizzare la modalità ventilata (si risparmia circa il 33%), evitare temperature troppo alte e di aprire e chiudere il forno troppo spesso.

Inoltre, si consiglia di usare teglie e pirofile in grado di trattenere il calore, per esempio quelle in alluminio o ceramica porosa e di prolungare leggermente il tempo di cottura (per compensare con i minuti sottratti di forno acceso).

Cucinare a forno spento, le ricette

Con il metodo del forno spento si possono mettere in pratica svariate ricette. Per esempio, tutte le verdure ripiene, come peperoni, zucchine, pomodori o melanzane. Allo stesso modo si possono preparare anche torte salate, ma anche arrosti di maiale e pollo. Il forno spento permette in particolare la formazione di quelle crosticina che a tutti piace.

A forno spento si possono cucinare anche tantissimi dolci, come ciambelloni e crostate, in particolare quelle alla marmellata e quelle di pere e mele, che ottengono una doratura perfetta. Il trucco è spegnere il forno cinque minuti prima e poi lasciare la pietanza al suo interno per altri dieci.