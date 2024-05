Bollette, entro il 15 giugno ti spetta un rimborso: lo stanno concedendo a chi ha aderito allo scambio

Bollette, un rimborso sembra essere in vista: finalmente ai consumatori giungerà tutto quello che gli spetta.

La questione delle bollette è stata sotto i riflettori per moltissimo tempo, visto i livelli a cui si era giunti qualche anno fa, a ridosso della pandemia che già aveva devastato l’economia del Bel Paese.

molti piccoli imprenditori, proprietari di attività, ma anche cittadini privati con lavoro dipendente, si sono ritrovati a dover protestare bruciando le bollette per far comprendere al governo che si era giunti a un punto di non ritorno, in cui un ulteriore aumento dei prezzi avrebbe decretato la povertà di moltissime famiglie.

Le bollette erano giunte alle stelle, sia quelle dell’energia che quelle del gas, queste ultima erano risultate così alte soprattutto per via delle questioni in sospeso con la Russia che era – ed è ancora – in pieno conflitto con l’Ucraina: questo aveva causato la chiusura, per molti sospetti, di un gasdotto.

Al momento la situazione, dopo vari bonus e l’istituzione, fino allo scorso anno, del mercato tutelato, sembra essere rientrata: alcuni, però, reclamano ancora, e a ragione, i propri soldi.

Il rimborso

Il rimborso dei soldi, però, non si rivolge certo a tutti, ma a una precisa categoria di persone che ha dato la propria energia al servizio della comunità, aspettandosi, però, una compensazione economica che non è ancora arrivata.

Nello specifico parliamo di quei clienti con impianto fotovoltaico che hanno aderito ad un servizio di scambio sul posto, ovvero la forma di autoconsumo che permette di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa con quella prelevata in un momento differente. Si inizia a parlare finalmente di un rimborso entro il mese di giugno.

I vantaggi del fotovoltaico

Se si ha un impianto fotovoltaico e si consuma solamente di giorno, ad esempio, l’energia accumulata viene rilasciata liberamente nella rete a beneficio di altri. Essendoci la sera energia zero – visto che non è presente l’energia solare -, invece, questa deve essere, in qual momento, acquistata dalla famiglia in questione, un acquisto che, però, sarà poi rimborsato, dato che durante il giorno l’eccesso di energia è stato ri immesso nella rete.

Ecco a cosa fa capo questo tanto atteso rimborso, che è solo uno dei tanti vantaggi del fotovoltaico oltre agli incentivi e al comportamento virtuoso che consiste nello sfruttare una fonte di energia rinnovabile che è quella solare.