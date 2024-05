Nuovo bonus da 1.500€ accessibile con Isee fino a 50.000€ | Scade a brevissimo, affrettati

E’ in arrivo un nuovo bonus rivolto anche alle famiglie con redditi alti: ecco tutti i requisiti per poterne usufruire.

Negli ultimi anni i bonus messi a disposizione dal governo erano accomunati dal fatto che i destinatari appartenevano per lo più a categorie svantaggiate e/o aventi redditi bassi e al di sotto della soglia di povertà. Il nuovo incentivo economico invece si contraddistingue proprio per alcuni requisiti fuori dalla norma.

Quest’ultimo infatti è rivolto anche ai nuclei famigliari che presentano un reddito più alto. E non si tratta di un bonus da pochi spiccioli. Infatti si possono ricevere fino a 1500 euro. Una cifra non da poco se si considera i forti rincari di beni e servizi che hanno contraddistinto il Bel Paese in questi anni.

Ma attenzione perché mancano pochissimi giorni per poterne usufruire. La data ultima per presentare la domanda è fissata per il 31 maggio 2024. Ma scopriamo nel dettaglio come inoltrarla e soprattutto i requisiti necessari per ottenere il suddetto contributo.

Il bonus rivolto alle famiglie con redditi alti

Se si è interessati a presentare domanda, bisogna accedere al sito dell’INPS tramite le credenziali SPID, CIE i CNS. In alternativa si può effettuare la medesima procedura tramite i CAF. Per ottenere il contributo però è fondamentale disporre di un ISEE aggiornato in quanto sarà proprio in base a questo dato che verrà deciso se si disporrà dei requisiti necessari per usufruire del bonus.

Come accennato in precedenza, rispetto al passato, ora potranno essere premiate anche le famiglie che vantano un ISEE alto. Infatti questo incentivo presenta delle maglie molto più larghe per l’erogazione dei 1500 euro. Nello specifico, bisogna avere un ISEE non superiore a 50 mila euro, . Inoltre, è importante aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prima della scadenza delle domande.

Valore del bonus

Durante la pandemia moltissime persone hanno sofferto psicologicamente, a causa di numerosi fattori che sono entrati in gioco in quel periodo, come il lockdown e le varie restrizioni. Ancora oggi in alcuni sono rimasti degli strascichi a livello mentale, che possono essere superati solo con delle cure psicoterapeutiche. Ed è così che entra in gioco il Bonus Psicologo, finalizzato a rimborsare i costi delle varie sedute o visite specialistiche alle quali si prende parte. Il rimborso si baserà sul numero di sedute svolte, e per ciascuna di esse si può ottenere un rimborso massimo di 50 euro.

In totale, i richiedenti possono ricevere fino a 1500 euro, una somma che però varia in base alla categoria entro la quale rientra il proprio reddito. Quindi, se si dispone di un ISEE fino a 15 mila euro, si avrà la possibilità di ottenere un importo massimo di 1500 euro. Invece, se l’ISEE è compreso tra 15 mila e 30 mila euro, il bonus arriva a 1000 euro. Infine, per un ISEE fino a 50 mila euro, l’importo sarà pari a 500 euro.