Lavatrice: il trucco per allungare di 10 anni il suo ciclo di vita | E addio obsolescenza programmata

Ci sono alcuni trucchetti che possono prolungare il funzionamento di uno degli elettrodomestici più usati della casa.

Al giorno d’oggi è impossibile fare a meno della lavatrice. Decine di milioni di italiani la utilizzano quotidianamente in quanto fa risparmiare moltissimo tempo, lo stesso che può essere dedicato ad altre faccende domestiche o ad attività di varia natura.

A prescindere dal motivo che ci spinge a usarla, si tratta di uno degli elettrodomestici più diffusi e amati del Bel Paese. Purtroppo molti d voi avranno notato che la vita di una lavatrice si è ridotta drasticamente negli ultimi anni, spingendoci ad acquistare sempre più spesso un nuovo modello.

Ma ci sono alcune azioni che si possono eseguire tranquillamente a casa senza l’aiuto di professionisti, che potranno aiutare ad allungare la vita di questo apparecchio di almeno dieci anni. Sono trucchetti che nemmeno i produttori vogliono divulgare al pubblico. Ma è proprio qui che entriamo noi in gioco.

Consigli per mantenere in vita una lavatrice

Con dei semplici accorgimenti la vostra lavatrice funzionerà per molto più tempo. Per esempio, una corretta manutenzione può fare la differenza tra una lavatrice che dura pochi anni e una che riesce a funzionare per decenni. Cominciamo dal filtro, indubbiamente uno dei componenti chiave di questo elettrodomestico ma al tempo stesso è anche uno dei più trascurati.

Nonostante le sue piccole dimensioni, questo pezzo ha il compito di catturare lo sporco e la lanugine, così come altri detriti che possono danneggiare seriamente la lavatrice. Quindi una irregolare pulizia del filtro può arrecare gravi danni all’apparecchio. Perciò il consiglio è di eseguire una regolare pulizia del filtro. Come? Semplice, scollegare innanzitutto la lavatrice dalla presa di corrente per ragioni di sicurezza. Aprite quindi lo sportellino del filtro, situato solitamente nella parte inferiore destra e svitate il coperchio della pompa rimuovendo il filtro. Pulitelo accuratamente rimuovendo tutto lo sporco e risciacquatelo con dell’acqua corrente. Dopo averlo asciugato bene potete rimetterlo al suo posto.

Abitudini quotidiane per una lavatrice efficiente

Un altro nemico della lavatrice è rappresentato dal calcare, che tende ad accumularsi sulla resistenza soprattutto se si ha a che fare con dell’acqua dura. Il calcare, come ci si può immaginare, diminuisce l’efficienza della lavatrice e, a lungo andare, è in grado di causare danni significativi. Perciò si consiglia di procedere alla decalcificazione. Una volta al mese, impostate la lavatrice sul ciclo più lungo e alla temperatura più alta. Versate nel dispenser 100 grammi di acido citrico e 200 ml di aceto al 10% insieme al detersivo. Questa combinazione riuscirà facilmente a rimuovere il calcare e al tempo stesso eliminerà qualsiasi sgradevole odore.

Oltre alla pulizia periodica del filtro e alla decalcificazione, ci sono altre semplici abitudini che possono fare una grande differenza nella durata della tua lavatrice. Ad esempio, ricordatevi di lasciare lo sportello aperto dopo ogni lavaggio. Questa semplice azione permetterà all’acqua residua di evaporare, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Inoltre, un altro consiglio spassionato riguarda la pulizia del distributore di detersivo, che andrebbe fatta almeno una volta al mese: basterà tirarlo fuori e pulirlo accuratamente.