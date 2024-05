Assicurazione RC Auto, quando la stipuli presta molta attenzione a questa clausola: rimani fregato alla grande se sbagli

Bisogna sempre porre attenzione a qualunque contratto si firmi, ma una clausola è davvero importante nell’assicurazione auto.

L’assicurazione auto è solamente una delle spese imponenti che i proprietari di un mezzo devono sostenere: oltre a questa, infatti, vi sono altre spese obbligatorie, come la tassa di circolazione, chiamata anche bollo auto, e i costi delle revisioni obbligatorie, spesso per i primi anni, se la vettura è nuova, incluse nel prezzo dell’assicurazione stessa.

Eppure, come sempre, quando si stipula un contratto, bisogna fare attenzione a tutti gli aspetti che vengono in esso descritti.

Sono numerose, infatti, le piccole clausole che potrebbero trarci in inganno se non vengono spiegate da parte di chi eroga l’assicurazione: anche per questo motivo è sempre bene andare almeno in due a firmare, così che una delle due persone possa accorgersi se qualcosa non va.

Nello specifico nelle assicurazioni inerenti alle auto c’è una specifica clausola a cui si deve fare molta attenzione: si tratta di quella che riguarda i conducenti.

Una clausola fondamentale

Molti sono i dubbi che vagano attorno a questa questione, che riguarda la non coincidenza del proprietario della macchina con il suo conducente, magari un conducente occasionale, in caso di incidente soprattutto.

Non è vietato dalla legge italiana circolare con una macchina che non è la propria, ovviamente con il consenso del proprietario, ma se non si è, con il proprietario, familiari e conviventi, l’auto non può essere guidata da terzi per più di 30 giorni consecutivi. Il problema, però, si potrebbe porre proprio con l’assicurazione del mezzo.

In caso di incidente

Nel caso in cui il conducente provvisorio sia coinvolto in un incidente con la macchina di qualcun altro, per il codice civile la responsabilità ricade sia sul conducente che sul proprietario del mezzo.

Se si vuole, invece, tutelare il proprietario, il mezzo e il conducente provvisorio in caso di incidente, allora quando si stipula una assicurazione si dovrà pensare a una assicurazione aggiuntiva, che ovviamente comporta dei costi più altri: bisogna sottoscrivere la garanzia accessoria “assicurazione al conducente”. molte compagnie, infatti, hanno introdotto la clausola di guida esclusiva, che protegge solamente nel caso in cui a guidare sia il proprietario del mezzo: ecco perché è bene fare attenzione a questa eventuale postilla.