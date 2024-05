Scottex nel frigorifero: il segreto sconosciuto per allungare la vita degli alimenti | Quando compri tutto in offerta è la tua salvezza

Vita eclettica e poco tempo da dedicare alla preparazione del cibo? Lo scottex può rivelarsi un vero e proprio salvavita.

Al giorno d’oggi i numerosi impegni quotidiani non permettono di dedicare ore e ore di tempo alla preparazione dei vari pasti. Come se non bastasse anche la società si è evoluta negli anni e se prima c’erano molte più persone che si dedicavano alla cura della casa e della cucina, ora non è più così.

Tutto ciò ha fatto nascere quella che gli inglesi e in particolar modo gli americani chiamano la “prep meal”, un metodo che consiste nella realizzazione di molteplici pietanze, che vengono poi consumate nei giorni successivi.

E’ anche vero che a causa della frenetica routine quotidiana, è sempre più difficile riuscire a seguire un regime alimentare sano. C’è infatti chi opta spesso per cibi già pronti, mentre altri preferiscono arrangiarsi con ciò che si trova già in frigo. Il problema è che preparando in anticipo pranzi e cene, c’è il rischio che i vari alimenti vadano a male.

Ragion per cui vogliamo parlarvi di uno strumento che viene spesso sottovalutato: la carta da cucina, conosciuta più comunemente come scottex. Grazie alle sue proprietà e alla magnifica praticità è in grado di preservare ogni singolo ingrediente e/o alimento.

Il trucchetto della carta da cucina

La maggior parte degli alimenti più diffusi e consumati non durano a lungo, una volta posti in frigorifero. Inoltre, alcune persone tendono a comprare più cibo di quello che consumano, soprattutto quando si ha a che fare con delle offerte imperdibili, anche se questo rischia di incrementare lo spreco alimentare.

In questi casi c’è la carta da cucina a correrci in aiuto. Non potete immaginare tutto quello che si può fare con uno strumento casalingo così popolare e utilizzato! Essendo costituita da un materiale assorbente, è in grado di raccogliere l’umidità dai vari cibi, contribuendo a prolungarne la durata. Non è un caso infatti che venga adoperata per diversi trucchi culinari.

Un po’ di carta per sbarazzarsi dell’umidità

Ci sono diversi alimenti che tendono ad avere una vita relativamente corta. Tra questi troviamo la banana, grande fonte di potassio, che presenta numerosi benefici per il sistema cardiovascolare e digestivo. Il problema è che dopo tre giorni dall’acquisto di questo frutto, la natura comincia a fare il suo corso e quest’ultimo comincia ad annerirsi.

Si consiglia quindi di inumidire un po’ di carta da cucina e posizionarla sulla punta. Noterete subito come si prolungherà la sua vita! Passando alla verdura, se invece avete comprato un’insalata in busta o avete lavato molte verdure, cercate di scolarle il più possibile. Per conservarle, avvolgetele con della carta da cucina asciutta. Questo metodo aiuterà a trattenere l’umidità che potrebbero rilasciare e a mantenere le verdure fresche più a lungo.