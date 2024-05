Revisione auto, da febbraio è entrata in vigore la nuova legge | Vita durissima per i furbetti, il nuovo aggeggio in dotazione è micidiale

Una novità tecnologica entra a far parte della procedura per la revisione dell’automobile: non c’è più scampo.

Avere un proprio mezzo di trasporto è a una comodità a cui non è quasi più possibile rinunciare, soprattutto se si vive in certe zone della penisola, isolate o mal collegate con il resto della città.

L’automobile, però, ci costringe a una serie di accortezze, obblighi e anche responsabilità: bisogna innanzitutto conoscere, e poi seguire pedissequamente, le numerose regole del codice della strada, normative che mirano alla protezione della propria e della altrui incolumità.

Non solo si rischiano multe molto salate per gli illeciti, ma le spese sono numerose a prescindere dalla mancanza di osservazione delle leggi: ci sono i costi legati al carburante, la tassa di circolazione (o bollo) e la revisione obbligatoria.

Oggi il focus è proprio su quest’ultima: anche questa procedura, come numerose altra, sta subendo un processi di trasformazione tecnologica che porta all’automatizzazione di alcune procedure. Ecco di cosa si tratta.

La revisione “automatizzata”

Proprio da quest’anno, comunque, i controlli che vengono operati nell’ambito della revisione sono divenuti più numerosi e più precisi grazie anche all’avanzare della tecnologia e a una generale volontà di una maggiore attenzione visto quante sono ogni anno le vittime della strada.

La sicurezza stradale è uno dei temi che maggiormente sono sotto i riflettori a questo punto, e si cerca il più possibile, anche dal lato della politica, di approvare ordinanze e provvedimenti che vanno a rendere sempre meno probabili i casi di incidenti stradali. Dal 24 febbraio, ad esempio, in ambito di revisione, è stato introdotto lo Scantool: ecco come funziona.

Lo ScanTool

Lo ScanTool è una delle nuove tecnologie introdotte in una delle fasi della revisione: grazie a questa tecnologia è possibile fare una sorta di diagnosi precisa rispetto allo stato di “salute” dell’automobile. Il controllo approfondito avviene grazie al collegamento dello strumento con la porta OBD (On-board diagnostics).

La tecnologia risale al 2000, ma le sue evoluzioni sono davvero pazzesche, e una volta ottimizzato, messo a punto e messo a lavoro lo ScanTool con tecnologia OBD-III, sarà possibile persino trasmettere i dati in tempo reale a Enti Regolatori e ai centri di assistenza tramite connessioni wireless. I vantaggi saranno moltissimi, seppure molti temano una troppo estrema automatizzazione di tutti i processi.