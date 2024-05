Ministero della Salute richiama questi prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti: “Interrompere subito l’utilizzo”

Novità importanti dal Ministero della Salute: immediato il richiamo di un prodotto che rischiava di contaminare il cibo.

L’Istituzione che in Italia si occupa della Salute ha preso un provvedimento immediato per un prodotto in vendita che non era conforme a parte della normativa che riguarda il tipo di oggetti che sono pensati per entrare a contatto con il cibo.

Per fortuna questo tipo di normative nel nostro paese, così come in Europa in generale, sono tenute in grande conto e i controlli sono serrati visto che si parla della salute delle persone.

Proprio per questo, se le leggi per quanto riguarda la conformità dei generi alimentari in vendita sono rigide, e comprendono anche tante puntualizzazioni sul packaging, ad esempio, anche quelle che riguardano prodotti destinati a entrare in contatto con il cibo subiscono lo stesso tipo di controllo serrato.

Anche questa volta il Ministero della Salute non ci ha deluso, giungendo alla conclusione di dover ordinare immediatamente il ritiro di questo prodotto: vediamo di cosa si tratta.

Il ritiro

Lunedì 20 maggio del 2024 il ministero della Salute ha ordinato non solo il richiamo del prodotto in questione, ma anche lo stop al suo utilizzo in case private o in qualunque luogo venga utilizzato dato che è pensato per essere a contatto con gli alimenti.

Si tratta, nello specifico, di un set di 3 utensili da cucina Masterchef in plastica venduti a marchio Arovo, venduto da Arovo BV, azienda con sede ad Amsterdam: il richiamo è avvenuto in riferimento a uno specifico lotto, il numero 2023-10207, se scoprite di averlo in casa farete meglio a smettere di utilizzare il set. Vediamo qual è la motivazione del richiamo.

I motivi

Il ritiro dello specifico lotto di questo prodotto si è reso necessario per un rischio di migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti: questa la motivazione conferita dal Ministero, che ha specificato anche che si tratta di rischio migrazione di ammina aromatica primaria oltre i limiti di legge.

L’ammina aromatica è un composto chimico utilizzato per la realizzazione di svariati oggetti o per le tinture di tessuti ad esempio, ma è un materiale per il quale ci sono severi limiti imposti dalla legge soprattutto per quanto riguarda oggetti che saranno usati per mescolare, travasare o impiattare generi alimentari.