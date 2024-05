Il consumo di queste pillole gommose crea serie intossicazioni nelle persone anziane | Prima però si fanno grasse risate

Aumentano gli anziani che si recano in Pronto Soccorso dopo aver ingerito delle pillole “speciali”: effetti devastanti.

Nelle case di riposo e negli ospedali, una tendenza inquietante sta emergendo tra gli anziani: l’uso di pillole gommose che promettono momenti di allegria, ma che nascondono un oscuro segreto.

Sembra che dietro le risate e il buon umore iniziale si nasconda un pericoloso rischio di intossicazione.

Gli anziani, spesso alla ricerca di un sollievo dai dolori e dalle ansie quotidiane, cadono vittime di queste pillole apparentemente innocue. Tuttavia, gli effetti collaterali si rivelano ben più gravi di quanto si potrebbe immaginare.

Mentre il problema continua a diffondersi, è cruciale porre l’attenzione su questa minaccia silenziosa e avviare una discussione su come proteggere i più vulnerabili dalla pericolosa seduzione di queste pillole.

Visite triplicate al pronto soccorso a causa di…

La legalizzazione della cannabis in alcuni paesi ha aperto la strada a nuove prospettive e sfide, e una di queste si è recentemente manifestata in modo inaspettato: un aumento delle visite al pronto soccorso per overdose da cannabis tra gli anziani. Un nuovo studio condotto in Canada, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine, ha evidenziato un netto aumento delle “intossicazioni da cannabis” nella provincia dell’Ontario tra gli anziani, triplicate rispetto al periodo precedente la legalizzazione dei commestibili.

Secondo quanto riportato dal team di ricerca guidato dal Dr. Nathan Stall, di Sinai Health e University Health Network a Toronto, l’analisi dei dati del Ministero della Salute dell’Ontario ha rivelato un aumento significativo delle ammissioni in pronto soccorso per intossicazione da cannabis tra gli anziani durante tre periodi distinti: il primo periodo è stato prima della legalizzazione della marijuana nella provincia, il secondo è stato durante la legalizzazione della cannabis in forma essiccata, e il terzo è stato dopo l’introduzione dei commestibili sul mercato.

L’ingestione accidentale e come regolamentarla

Nonostante le preoccupazioni, i ricercatori hanno ammesso che non è ancora chiaro il ruolo specifico dei commestibili nell’aumento delle intossicazioni, poiché contemporaneamente si è registrata un generale aumento dell’accesso alla marijuana legale. Una delle ipotesi sollevate riguarda il rischio di ingestione accidentale, particolarmente elevato quando sono presenti sul mercato prodotti commestibili.

Molte di queste opzioni non sono fornite con indicazioni di dosaggio adatte agli anziani, il che potrebbe contribuire all’aumento delle intossicazioni. Gli anziani, infatti, presentano un rischio maggiore di effetti avversi della cannabis a causa della loro età, della polifarmacoterapia spesso necessaria e delle eventuali condizioni di salute sottostanti. Di fronte a queste nuove sfide, il team di ricerca ha sottolineato l’importanza per le giurisdizioni con cannabis legalizzata di adottare misure atte a mitigare l’esposizione non intenzionale degli anziani alla cannabis. In particolare, hanno sottolineato la necessità di fornire linee guida specifiche sull’età per il dosaggio e l’uso sicuro dei prodotti commestibili.