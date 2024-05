Se fai queste cose durante la guida sei uno psicopata, secondo gli esperti: in Italia è pieno di gente che lo fa rischiando multe da oltre 1.000€

Ci sono alcune azioni fatte alla guida che sono state associate ad un comportamento psicopatico: ecco quali sono.

Non c’è alcun dubbio che gran parte dei conducenti trascorre sempre più tempo all’interno della propria automobile. Molti di noi la utilizzano ogni singolo giorno per andare per esempio a lavorare o per uscire con gli amici. Per non parlare di tutti quei genitori che accompagnano regolarmente i figli a scuola o alle varie attività sportive e/o extracurriculari.

Insomma, ormai l’auto è parte integrante della nostra vita, volenti o nolenti. Questo però significa che alcuni conducenti tendono a svolgere altre attività quando si trovano alla guida, magari per risparmiare tempo o semplicemente perché si trovano fermi ad un semaforo.

Una delle azioni più comuni eseguite da un conducente riguarda il cellulare, altro strumento ormai immancabile nella vita odierna e di cui non si può fare più a meno. Nonostante la numerose funzionalità, viene usato tendenzialmente per chiamare e inviare messaggi.

C’è chi però queste attività le fa alla guida, rischiando di andare incontro a guai molto seri. Non solo, secondo gli ultimi studi, le suddette azioni potrebbero rivelare alcuni tratti comportamentali allarmanti dell’individuo che si trova al volante del veicolo.

Lo studio

Lo avremo fatto tutti almeno una volta nella vita, ma c’è chi ne ha fatto una vera e propria abitudine. L’utilizzo dello smartphone in alcuni momenti della giornata possono rivelarsi estremamente pericolosi, come quando si è alla guida. Ebbene, questa azione potrebbe rivelare molto più di quanto si pensa sul conducente.

Infatti, una nuova ricerca ha scoperto che le persone che tendono spesso a mandare messaggi mentre guidano sono associate a un comportamento psicopatico. I nuovi dati, provenienti da interviste a quasi mille automobilisti tedeschi, di cui circa il 73% donne, hanno rilevato che oltre 600 partecipanti, ovvero circa il 61%, ha ammesso di avere un uso “problematico” dei loro dispositivi quanto questi ultimi si trovano alla guida.

Conclusioni

L’utilizzo del cellulare in automobile è tendenzialmente legato alla paura di perdere tempo e ad un comportamento antisociale, ma c’è di più. Infatti le persone che hanno dichiarato di avere un rapporto problematico con il proprio smartphone presentano tre tratti negativi noti come “triade oscura”. Questi sono: narcisismo, machiavellismo e psicopatia, che un’altra ricerca non correlata a questa ha recentemente collegato anche ai conducenti di auto deliberatamente rumorose.

Per superare questa cattiva abitudine e dipendenza, il team che ha lavorato alla ricerca ha consigliato di cominciare riducendo gradualmente l’utilizzo del cellulare nella vita di tutti i giorni. Ciò dovrebbe indirettamente diminuire le possibilità di usare il telefono sulla strada prevenendo dunque incidenti.