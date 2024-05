Carta stagnola, il segreto della nonna per fare a meno della lavastoviglie | Ti serve solo un cucchiaio di questo ingrediente da cucina e hai vinto

Basta un po’ di carta stagnola per faticare meno in cucina: un metodo semplice, efficace e alla portata di tutti.

La carta stagnola è uno di quei prodotti che vantano molteplici usi, anche se viene utilizzato tendenzialmente per coprire le teglie da forno prima di mettere a cuocere determinate pietanze. Però pochi finora hanno pensato che potesse essere usata per le pulizie della cucina.

E invece questa particolare carta può alleggerirvi di molto il lavoro che svolgete quotidianamente in uno degli ambienti più frequentati dell’intera casa. Si tratta di un vecchio trucco della nonna anche se con il tempo è venuto meno, complice la diffusione della lavastoviglie, che ha ovviamente velocizzato il lavaggio e la detersione dei piatti, dei bicchieri e delle posate.

Ed è proprio di queste ultime che vogliamo parlarvi. Infatti l’alluminio si rivela essere un materiale perfetto per rimuovere la macchie dalle posate e al tempo stesso lucidarle. Tutto questo senza ricorrere a sostanze chimiche. Insomma, un metodo migliore di questo non esiste! Ma scopriamo meglio in cosa consiste esattamente.

Il trucco della stagnola

Da ore potete dire addio alle celebri spugne abrasive di alluminio. C’è un metodo molto più semplice e soprattutto economico al quale potete ricorrere quando si tratta di pulire e riportare al vecchio splendore delle stoviglie in alluminio.

Come sappiamo infatti l’argento annerisce nel tempo per una serie di motivi, tra cui il contatto con l’acqua o la pelle, e ciò crea delle macchie a dir poco fastidiose e antiestetiche. Per questa ragione vogliamo presentarvi un trucchetto che vi permetterà di pulire e lucidare le vostre posate all’istante e senza spendere molti soldi.

Alluminio per lucidare le posate

Per ottenere delle posate super lucide dovreste ricorrere ad un pezzo di alluminio. Così facendo le vostre posate torneranno a brillare in poco tempo. Non preoccupatevi, questo metodo non è complicato da realizzare, basta solo seguire attentamente i vari step. Prendete una ciotola abbastanza capiente e inseriteci le varie stoviglie in alluminio. Assicuratevi di usare una ciotola spessa e dura in quanto dovrà contenere dell’acqua calda.

Ma prima, foderatela con della carta stagnola, ricordandovi di mettere la parte lucida all’esterno. A questo punto posizionateci le posate e coprite il tutto con del sale fino. Quindi, versare l’acqua bollente in modo che il sale sia completamente coperto. Lasciate il tutto in ammollo per almeno 4 o 5 ore in modo da ottenere il risultato desiderato. Trascorso il tempo indicato, togliete le posate dalla ciotola e sciacquatele bene con l’acqua. Usciranno come nuove!