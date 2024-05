Ikea, adesso non compri solo i mobili: ti vende case intere da 25m2 | Il prezzo è un sogno, un’auto costa di più

Lo sapevi che Ikea ha iniziato a vendere anche case, oltre ai mobili da metterci dentro? Costano poco e sono molto più agevoli.

Nel corso degli anni, Ikea è diventata un colosso e oggi è conosciuta in tutto il mondo come una delle aziende più famose dove acquistare mobili e, in generale, oggetti per la casa, come piatti, bicchieri, vasi, coperte e molto altro. Da Ikea non si comprano solo questo tipo di oggetti, ma oggi i vari punti sono diventati una sorta di centro commerciale, dal momento che sono presenti anche bar, ristoranti e zone divertimento per i bambini.

Solitamente, ci si reca da Ikea per comprare oggetti di arredamento per la propria casa perché negli anni l’azienda è diventata sinonimo di qualità, ma anche comodità. I vari pezzi sono piuttosto economici pur essendo fatti con materiali buoni e sono di facile assemblamento. L’idea quindi è poter comprare, per esempio, un armadio spendendo poco e non impazzire per montarlo o dover pagare qualcuno per farlo. Per questo, di solito, si preferisce acquistare e ritirare subito, senza richiedere una spedizione e il servizio di montaggio.

Ikea, però, di recente ha iniziato a vendere non solo arredamento, ma anche… vere e proprie case! Conoscevi già questo modello?

Ikea, adesso vende anche mini case

Nell’ultimo periodo Ikea ha iniziato a vendere anche delle case. Si tratta di piccolissime abitazioni di circa 25 metri quadrati, fatte di materiali leggeri come legno e metallo. Nonostante lo spazio ridotto, all’interno sono dotate di ogni confort, anche se ovviamente il tutto è un po’ spartano, ma comunque efficiente.

Questo tipo di mini case sono adatte a chi piace spostarsi spesso, infatti si possono trasportare facilmente e non sono poi così diverse da un camper ben arredato. Allo stesso modo, sono poi semplici da smaltire e riparare. Ma quanto costano? Anche il prezzo, così come la dimensione, è basso e conveniente.

Ikea come Amazon, quanto costano le mini case

Ikea propone diversi modelli di mini case, che variano soprattutto in base alla grandezza. Il modello più popolare è Domus, che è grande circa 25 metri quadrati e costa come un’automobile ben accessoriata: circa 43.000 euro. Questa è solo la versione di partenza, poi il prezzo può salire.

Ikea non è l’unico posto dove si possono comprare questo tipo di mini abitazioni: anche Amazon ha iniziato a farlo da qualche tempo, proponendo anche prezzi più bassi. In generale, molte persone hanno cominciato ad acquistarle, dopo l’aumento sproporzionato del mercato immobiliare e perché non bisogna spendere soldi in permessi, tasse e dichiarazioni.