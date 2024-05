La portiera posteriore dell’auto nasconde un segreto: quel piccolo pulsante che passa inosservato può salvare una vita

Sulla portiera posteriore di ogni auto si nasconde una funzione molto utile per salvaguardare la vita dei passeggeri.

Come sappiamo le auto odierne vantano numerose funzionalità, molte delle quali però passano inosservate. I conducenti infatti tendono a concentrarsi sulle più utilizzate e quelle tradizionali. Però ce ne sono alcune che vengono spesso sottovalutate ma che possono letteralmente salvare la vita di una persona.

Molti di voi hanno subito pensato all’airbag, un elemento che nel corso degli anni ha beneficiato moltissimi conducenti e passeggeri. Ma stavolta ci riferiamo ad una funzionalità meno conosciuta ma non per questo meno importante.

Quella di cui vi parleremo in questo articolo è presente nella portiera posteriore dell’auto e quindi ha il compito di preservare l’incolumità di chi si trova seduto nei sedili posteriori anche se è rivolta in particolar modo ai più piccoli. Ma in cosa consiste esattamente?

Alla scoperta della funzionalità nascosta

La funzionalità in questione è stata realizzata per proteggere i bambini, che inconsapevoli dell’ambiente in cui si trovano o della pericolosità delle loro azioni, procedono ad aprire lo sportello. Per questa ragione i produttori automobilistici hanno messo a punto uno stratagemma ingegneristico a scopo preventivo.

Come accennato in precedenza, si trova nella portiera posteriore in quanto qui è dove solitamente siedono i più piccoli. Ma si fa a riconoscere questa particolare funzionalità? Basta semplicemente cercare un simbolo sul bordo della portiera, anche se quest’ultimo cambia in base alla tipologia di macchina o al marchio. Potrebbe trattarsi del disegno di un lucchetto, di un bambino o una combinazione di entrambi.

A prova di bambino

Il simbolo relativo alla funzionalità anti-apertura della portiera, è situato accanto a un foro o a una fessura che consente di regolare il blocco di sicurezza. In alcuni modelli si tratta di una leva che deve essere spostata verso l’alto o verso il basso per bloccarla o sbloccarla. In altri modelli è presente invece una serratura e per manovrarla è necessario utilizzare la chiave dell’auto o uno strumento piatto come un cacciavite.

Tutto ciò che si deve fare è inserire uno dei due strumenti e ruotare di un quarto di giro finché non si sente un clic. In questo le porte posteriori dell’auto verranno bloccate, impedendo la loro apertura dall’interno, ma potranno comunque essere aperte dall’esterno. E per disattivare il blocco sarà sufficiente spostare la chiave nell’altra direzione.