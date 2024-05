La sveglia del tuo smartphone potrebbe non suonare più con il prossimo aggiornamento del sistema | C’è gente che si è svegliata alle 10.00 per tutta la scorsa settimana

Assicuratevi che la sveglia importata sul vostro cellulare funzioni: ecco perché molti utenti hanno riscontrato lo stesso inconveniente.

Milioni di persone ormai fanno affidamento sulla sveglia del proprio cellulare per cominciare la giornata. Un’abitudine semplice ed efficace di cui ormai non si può più fare a meno. In effetti ci permette di arrivare in orario a scuola o sul posto di lavoro o ad altri immancabili appuntamenti.

Insomma, senza la classica suoneria mattutina molti di noi non solo si troverebbero spaesati ma rischieremmo di finire in guai seri. Ma cosa succede se la sveglia per qualche ragione si disattiva? E’ proprio quello che è successo nell’ultimo periodo a migliaia di persone che hanno deciso di rivolgersi ai social

In particolar modo si sono affidati a TikTok, una delle piattaforme più utilizzate e famose al mondo. Proprio qui molti utenti si sono lamentandosi del fatto che il loro smartphone avesse in qualche modo disattivato la sveglia già precedentemente impostata. A quanto pare si tratta di un problema diffuso tra i possessori di un iPhone. Scopriamo insieme il motivo.

Perché la sveglia non suona?

In vari paesi del mondo moltissime persone stanno riscontrando lo stesso problema sul proprio iPhone: la disattivazione involontaria della sveglia. Un fenomeno che ha provocato non pochi disagi. Per diversi giorni queste persone non si sono svegliate al solito orario e ciò ha scombussolato loro l’intera routine quotidiana.

Al momento non si conosce il numero esatto di persone che hanno riscontrato il medesimo problema, anche se molti utenti hanno affermato che la disattivazione della sveglia non si verifica tutti i giorni, ma avviene in maniera casuale.

La disattivazione

Sembra che il problema relativo alla disattivazione della sveglia abbia iniziato a verificarsi dopo il cambio dell’ora alla fine di marzo. Per quanto riguarda le possibili cause, sembra che succeda ogniqualvolta si silenzia il telefono, un’azione che viene solitamente fatta prima di andare a dormire.

Un’altra possibile causa può essere legata alla presenza di un bug nel software di Apple, che fa sì che l’allarme non suoni o si fermi se rileva il volto dell’utente. Per cercare di ovviare alla prima ipotesi, si consiglia di abbassare il volume al minimo invece di mettere il silenzioso. Se il problema dovesse invece riguardare il bug, la soluzione potrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento del sistema, l’arrivo di iOS 18.