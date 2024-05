In 10 anni puoi risparmiare 2.300€ se cambi questo elettrodomestico pirata | Da solo rappresenta il 30% dei tuoi consumi, è brutale

Lo sapevi? Hai in casa un vero e proprio ladro, un pirata dell’energia, e non te n’eri mai accorto: se lo gettassi via risparmieresti 2300 €.

Quando si parla di risparmio energetico, talvolta la soluzione sta proprio sotto i nostri occhi: l’elettrodomestico pirata.

Secondo recenti studi, sostituire questo apparecchio con uno più efficiente potrebbe farti risparmiare fino a 2.300€ in 10 anni.

Ma qual è questo misterioso elettrodomestico? È qualcosa che usiamo quotidianamente e che, incredibilmente, rappresenta il 30% dei nostri consumi energetici domestici.

Esploriamo come un piccolo cambiamento possa avere un impatto enorme sulle nostre bollette e sull’ambiente.

Qual è l’elettrodomestico pirata che ti ruba i risparmi

L’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica può portare a notevoli risparmi sulla bolletta elettrica nel lungo termine. Lo dimostra Samsung, leader nel settore degli elettrodomestici, con il suo Bespoke, capace di risparmiare fino a 2.338 euro in 11 anni. Cos’è Bespoke? Beh, si tratta di un frigorifero, ovvero uno degli elettrodomestici più costosi in casa, in quanto è in funzione 24 ore su 24. Secondo la Red Eléctrica Española, questo apparecchio inghiotte addirittura il 14% della bolletta elettrica media di una famiglia. Confrontato con altri elettrodomestici, come lavatrici e lavastoviglie, il frigorifero rappresenta addirittura il 30,6% del consumo elettrico mensile.

Samsung si è associata a Youreko per calcolare il costo energetico lungo tutto il ciclo di vita dei suoi elettrodomestici. E l’etichetta energetica diventa fondamentale nella scelta: passare da un frigorifero con certificazione energetica G a uno con A comporta una riduzione del consumo di più del 50%. Nonostante ciò, i frigoriferi di classe A sono ancora poco presenti sul mercato. Nel 2021, su un milione e mezzo di frigoriferi venduti, nessuno aveva l’etichetta A tra i primi 20 modelli più venduti. Tuttavia, Samsung guida il mercato con le migliori etichette di efficienza energetica a livello mondiale, posizionandosi al primo posto nelle vendite con l’etichetta A.

I dati parlano chiaro: compra meglio per risparmiare di più

Questi modelli sono più efficienti, ma leggermente più costosi e faticano ancora a conquistare i consumatori. Tuttavia, il risparmio sulla bolletta elettrica è significativo: se tutti i nuovi frigoriferi venduti avessero avuto l’etichetta A, si sarebbero risparmiati 136 milioni di euro sulla bolletta della luce. Le tecnologie implementate da Samsung giocano un ruolo cruciale nel risparmio energetico. Il compressore Digital Inverter regola automaticamente la sua velocità in base alle necessità di raffreddamento, rendendo il frigorifero più silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico.

Inoltre, il modello Bespoke è dotato di una piastra Metal Cooling che riduce la dispersione del freddo, contribuendo a mantenere la temperatura interna e a risparmiare energia. Altri dettagli, come l’aumento della capacità interna e la tecnologia Twin Cooling Plus, consentono di mettere più spesa e consumare meno energia. Il frigorifero Bespoke con etichetta A offre 3 litri in più di capacità e può risparmiare fino a 212 euro all’anno durante il suo ciclo di vita, grazie alla tecnologia che garantisce il 30% in più di freschezza degli alimenti.