Risparmia 700€ all’anno con il trucco dei 50 centesimi | Non ti costa nulla e ci guadagni un viaggio gratis, finalmente trovi i soldi che dicevi di non avere

Si tratta di un trucco poco conosciuto ma estremamente efficace: nel giro di un anno avrete risparmiato centinaia di euro!

Nell’ultimo periodo siamo stati assaliti da rincari di beni e servizi e sempre più famiglie lottano per arrivare a fine mese. Questo ovviamente ha portato molte di loro a fare di tutto pur di risparmiare qualcosa, cominciando dal cambiare le proprie abitudini.

Però anche se ci cerca di ridurre al massimo i consumi, non si potrà mai arrivare a non spendere nulla, soprattutto quando si tratta di beni di prima necessità, come gli alimenti. Diciamo però che in questo la pandemia ha in parte aiutato gli italiani. Per esempio si è riscontrata una diminuzione seppur involontariamente, della spesa sul carburante. Cosa non da poco considerato il forte aumento di prezzo che ha subito negli ultimi anni.

Proprio per questa ragione oggi vogliamo svelare un semplice trucchetto per farvi risparmiare centinaia di euro all’anno. Se seguite attentamente tutti gli step potete arrivare ad un risparmio di circa 700 euro. Una somma alquanto sostanziosa per una famiglia.

Il trucco dei 50 centesimi

Anche se molti di noi ce la mettono tutta per salvaguardare il proprio portafoglio, spesso e volentieri non si risparmia quanto si vorrebbe. La buona notizia però è che esistono molti trucchi per raggiungere questo obiettivo, tra cui quello che vi raccontiamo qui di seguito. Non preoccupatevi, è più facile di quello che si pensa e il risultato è assicurato!

E’ chiamato metodo dei 50 centesimi e in poche parole consiste nel mettere da parte una piccola cifra giornaliera, che con le settimane incrementerà sempre più. Si comincia con la prima settimana risparmiando 50 centesimi, aggiungendo ogni settimana 50 centesimi. Quindi durante la seconda settimana la cifra arriverà a 1 euro, nella terza settimana il risparmio sarà di 1,50 euro, mentre saranno 8 euro per la sedicesima, 20 euro per la quarantesima, finendo l’anno con la cinquantaduesima settimana in cui la cifra da mettere da parte sarà di 26 euro. In un anno si potranno quindi risparmiare circa 700 euro.

Risparmio assicurato

Con il passare delle settimane sarà sempre più difficile risparmiare, sia perché l’importo aumenta, sia perché in alcuni periodi dell’anno si sostengono più spese. La cosa importante però è acquisire l’abitudine, per quanto possibile. Per non scoraggiarvi, potete ricorrere a degli strumenti che vi aiuteranno a evitare che le spese incrementino più del dovuto. Si tratta delle cosiddette spese “formica”, ovvero quei piccoli pagamenti nei quali si utilizzano spesso i contanti. Per esempio si può scegliere di uscire meno o di fare colazione a casa piuttosto che al bar.

Per accertarvi di seguire diligentemente il metodo dei 50 centesimi e non commettere errori banali, potete annotarvi le piccole spese su un taccuino o su un’app. Così facendo vi rendete conto a quanto ammonta la vostra spesa settimanale o mensile. Infine, selezionate e date priorità. Infatti non dovete privarvi di ogni cosa, ma semplicemente scegliere a quali attività o azioni dare la precedenza.