Invalidità civile, se ancora non hai fatto richiesta per il bonus extra da 133€ spicciati | La novità è di questi giorni e non lo sa nessuno

C’è ancora tempo per richiedere l’invalidità civile: scopriamo insieme quali sono i requisiti necessari per ottenerla e a quanto ammonta.

E’ in arrivo il bonus di 133 euro rivolto a tutti coloro che presentano un’invalidità civile e un basso reddito. La somma prevista è stata da poco incrementata a seguito dell’introduzione dell’articolo 70 comma 6, della legge numero 388 del 2000. A quel tempo infatti vigeva ancora la vecchia moneta e la quota spettante equivaleva a 20 mila lire.

L’erogazione delle suddetta avviene su base mensile per 13 mensilità all’anno. Significa che ogni volta si percepiscono 10,33 euro, arrivando a circa 133 euro annui. Per percepire tale contributo però è necessario essere in possesso di determinati requisiti, relativi soprattutto al reddito del richiedente.

Infatti si può ricevere l’invalidità civile solo se quest’ultimo non supera una determinata soglia, che differisce in base allo stato civile del soggetto. Ma scopriamo più nel dettaglio tutti i criteri essenziali per richiedere questo aiuto economico.

Invalidità civile e reddito

Possono usufruire del contributo tutte le persone che presentano un’invalidità civile del 100% e un reddito proprio di a 7.081,62 euro, somma che dovrà includere l’importo annuo dell’Assegno sociale e la maggiorazione di 133 euro. Se il soggetto è coniugato, per ottenere il bonus, il reddito proprio non deve superare la cifra sopracitata e cumulato con quello del coniuge, non deve oltrepassare il limite di 14.863,55 euro.

La pensione di invalidità si può ricevere a partire dal diciottesimo anno d’età fino ai 67 anni. Poi si trasforma in Assegno sociale sostitutivo, che va a rimpiazzare per l’appunto alcune prestazioni per l’invalidità al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Altri requisiti

Per ottenere l’invaldità civile non è sufficiente possedere il requisito sanitario. Infatti è necessario avere un reddito pari o inferiore a 19.461,12 euro annui, che verrà accertato prendendo in considerazione i redditi personali soggetti ad IRPEF. Questo significa che il bonus verrà erogato qualora i redditi dell’anno in corso del diretto interessato siano inclusi nella suddetta cifra. Per quanto riguarda gli anni successivi invece, verranno considerati i redditi percepiti nell’anno di riferimento, se derivanti da pensione. Invece, per altri tipi di redditi ci si baserà sui redditi ottenuti nell’anno precedente.

E’ necessario sottolineare che l’invalidità civile è compatibile con le pensioni erogate per invalidità legate alla guerra o al lavoro. Non solo, si può percepire anche insieme a pensioni erogate dall’Assiccurazione Generale Obbligatoria per vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti. Inoltre, i soggetti che percepiscono l’inabilità civile possono tranquillamente svolgere una professione.