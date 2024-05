I tuoi vicini sono super molesti? Da ora rischiano grosso senza saperlo | Se alzano troppo la voce c’è il penale, sguinzaglia l’avvocato e gli passa la voglia

Lo sapevi che se i tuoi vicini di casa sono eccessivamente rumorosi, li puoi denunciare? Ecco quanto rischiano di dover pagare di multa.

Chi vive in un condominio con tanti appartamenti sa che il rischio di rumori molesti da parte dei vicini è molto probabile. Soprattutto quando si abita in un palazzo vecchio, dove le mura non sono troppo robuste e dove il sistema di insonorizzazione è carente, non è raro vedere litigare i vicini a causa di questi rumori.

Può capitare, infatti, che pur trovandoti nel tuo appartamento tu riesca a sentire chiaramente che cosa sta facendo il tuo vicino che si trova nella casa di fianco, sopra o sotto, anche se magari non sta facendo niente di particolarmente rumoroso. In questo caso non si può fare molto, se non segnalare la cosa all’amministratore ed eventualmente valutare dei lavori di ristrutturazione.

Ma cosa puoi fare, invece, quando il tuo vicino sta davvero facendo un gran chiasso, magari perché ha organizzato una festa con tante persone nel cuore della notte? Lo puoi denunciare.

Vicini molesti, quando li puoi denunciare se fanno troppo rumore

Se sei convinto che il tuo vicino si stia comportando male e stia facendo troppo rumore, prima di procedere legalmente, puoi provare a segnalargli il tuo disagio e vedere come reagisce. Magari comprende di aver sbagliato e da quel momento terrà un comportamento più consono.

Se invece decide di continuare a fare rumore, non considerando le tue lamentele, allora puoi decidere di tentare la via legale, che ovviamente è più complessa ma assolutamente prevista dalla legge. Per prima cosa, devi trovare dei testimoni: se anche gli altri condomini la pensano come te e portano delle prove, allora potete procedere tutti insieme.

Vicini molesti, il giudice può condannarli

Il momento più complesso riguarda la soggettività del rumore: non è detto che quello che è fastidioso per te, lo sia anche per qualcun altro. Per questo devi trovare un gruppo di persone che vivono nel palazzo che sostengano la tua tesi.

A questo punto dovete portare delle prove a vostro favore, presentando anche una documentazione il più accurata possibile. Non tutti sanno, infatti, che il giudice potrebbe ritenere questi rumori particolarmente gravi e fastidiosi e quindi emettere anche una sentenza di condanna per il vicino molesto.

Prima di procedere effettivamente con la denuncia, puoi provare ad avvertire il tuo vicino del pericolo: forse ci penserà due volte e vi risparmierete l’intervento da parte del tribunale.