Addio ghiaccio sulle pareti del frigorifero: il segreto per farlo funzionare bene con l’arrivo dell’estate è semplicissimo | Fai sempre lo stesso errore

Ci sono alcuni errori legati alla gestione del frigorifero che si commettono fin troppo spesso: ecco cosa fare per evitarli.

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di ritrovare il frigorifero pieno di ghiaccio. Si tratta di un evento molto comune e che a differenza di quello che si può pensare, potrebbe essere legato alle proprie abitudini di utilizzo dell’elettrodomestico.

Certo, l’evento può essere causato da un suo malfunzionamento ma spesso e volentieri sono le nostre azioni a provare la formazione del ghiaccio al suo interno. A cominciare dalla sbagliata conservazione degli alimenti: se sono bagnati o mal incartati tendono a rilasciare umidità.

In ogni caso, il ghiaccio che si forma nel frigo è causato dall’ingresso di aria umida proveniente dall’esterno dell’apparecchio. Fortunatamente esistono alcuni consigli pratici per evitarlo. E’ bene ricordare che ogni volta che si apre la porta del frigorifero entra aria calda e umida dall’ambiente.

E a contatto con le superfici interne già fredde, si raffredda rapidamente, facendo condensare l’umidità e congelando, formando così ghiaccio sulle pareti. Questa situazione può venirsi a creare qualora la porta non abbia una tenuta adeguata, facendo così entrare continuamente aria. Oppure lo stesso evento si forma se il termostato non è regolato in maniera adeguata e per questa ragione la temperatura non viene mantenuta bassa, facilitando il congelamento dell’umidità presente.

Consigli per evitare l’accumulo di ghiaccio

Per evitare di ritrovarsi il frigorifero pieno di ghiaccio è importante seguire alcuni importanti consigli. Innanzitutto, si deve controllare e mantenere in buono stato la guarnizione della porta, assicurandosi che sia pulita e non danneggiata. In caso contrario, si renderà necessario sostituirla. Anche il controllo dell’umidità è fondamentale per evitare la formazione di ghiaccio all’interno dell’elettrodomestico. Perciò assicuratevi che gli alimenti siano conservati correttamente in contenitori ermetici o in sacchetti di plastica sigillati per ridurre al minimo il rilascio di umidità nell’aria.

Un altro trucchetto per evitare un accumulo di umidità è quello di posizionare un contenitore di bicarbonato di sodio all’interno. Ovviamente bisogna fare attenzione anche al termostato e accertarsi che la temperatura si aggiri intorno ai 3°C – 4°C, mentre -18°C per il congelatore. Si consiglia anche di effettuare uno sbrinamento regolare in quanto aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio. Infine, cercate di limitare il numero di volte in cui si apre la porta così ridurrete la quantità di aria umida che entra.

Conservare correttamente gli alimenti in frigorifero

Oltre a garantire un buon funzionamento del frigorifero, è fondamentale anche cercare di conservare al meglio gli alimenti. Per questo motivo si consiglia di conservarli in base alla loro categoria. Quindi riponete le carni crude nella parte più fredda in modo che non gocciolino sugli altri alimenti. Nei cassetti appositi invece inseriteci frutta e verdura così che possano mantenere la loro freschezza. Infine, i latticini è preferibile che siano messi nei ripiani, dove la temperatura è più costante.

Come accennato in precedenza, assicuratevi di non sovraccaricate il frigorifero, perché questo potrebbe ostacolare la circolazione dell’aria fredda e potrete ritrovarvi con delle zone fin troppo fredde provocando inavvertitamente la congelazione dei cibi. Inoltre, procedete ad una pulizia regolare, così che possiate accorgervi qualora ci siano alimenti scaduti o prossimi alla scadenza. Un altro consiglio spassionato è di lasciare spazio tra i prodotti per consentire un’adeguata circolazione dell’aria, che aiuta a mantenere una temperatura uniforme in tutto il frigorifero.