Codice della Strada: ogni giorno rischi 600€ di multa e fino a 18 anni di carcere per questa sciocca imprudenza | Nessuno lo sa e sfrecciano tutti come disperati

Una regola che conoscono tutti ma che pochi seguono: se non si rispetta si rischia non solo una sanzione pecuniaria ma perfino la reclusione.

Rispettare il codice della strada è un dovere di tutti i cittadini per garantire la propria sicurezza e quella altrui. Del resto senza alcun regolamento si verrebbe a creare un putiferio generale. Bisogna quindi riconoscere la segnaletica, che indica per esempio ai conducenti quando fermarsi e chi ha la precedenza.

Anche se per molte persone sono passati diversi anni se non decenni da quando si è ottenuta la patente , sono tutte regole apprese a scuola guida. Anche se nel corso del tempo alcune norme hanno subito delle modifiche, ciò non toglie il fatto che queste ultime debbano essere rispettate, come tutte quelle che si sono apprese in passato.

Tra queste per esempio troviamo l’introduzione dei punti della patente, avvenuta nel 2003, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e prevenire quindi incidenti stradali. Alcune di queste regole però continuano a non essere rispettate, nonostante si sia pienamente a conoscenza della loro esistenza. Però, trasgredendo una di queste potrebbe costarvi il pagamento di una multa salatissima e perfino la prigione.

La regola da non sottovalutare

Le regole di comportamento stradale non dovrebbe mai essere violato, ma come sappiamo non sempre è così. Per questo si può incorrere in sanzioni di vario genere, più o meno pesanti. C’è una regola però che viene spesso sottovalutata e proprio per questa ragione molti conducenti continuano incessantemente ad ignorarla.

Molti conducenti infatti non si fermano in prossimità delle strisce pedonali e di pedoni intenti ad attraversarle. Una cattivissima abitudine che incrementa il rischio di incidenti e di lesioni personali, incluse quelle mortali.

La sanzione

Qualora non venga data la precedenza ad un pedone intento ad attraversare le strisce pedonali, può ritrovarsi a dover pagare sia una multa di 167 euro, che in base ai casi può arrivare a 665 euro, sia una decurtazione di 8 punti della patente. Ovviamente se si provocano incidenti le conseguenze pecuniarie e penali risulteranno più elevate. Secondo il Codice Penale e Civile, se la persona coinvolta nell’incidente perde la vita entra in gioco l’accusa di omicidio colposo, punibile con 18 anni di carcere.

A prescindere dalla varie sanzioni alle quali si va incontro, un conducente deve sempre fermarsi se ha davanti una persona invalida o con evidenti difficoltà, anche se sono presenti le strisce pedonali. Ovviamente anche i pedoni devono sottostare alle regole, che includono ad esempio l’utilizzo dei marciapiedi e dei sottopassi, qualora presenti.