Quiz QI livello champions: quale di queste tazzine si riempirà per prima?

Sai risolvere questo indovinello? Se capisci quale tazzina si riempirà per prima, allora sei un genio!

Ogni giorno siamo bombardati da stimoli, ma è risaputo che la nostra soglia di attenzione sta calando sempre di più. Per mantenere la mente allenata, ci sono diverse soluzioni, dalla lettura alle attività creative e stimolanti. Tra queste, ci sono anche tantissimi giochi e indovinelli che aiutano il cervello a rimanere attivo.

Per esempio, se hai terminato gli studi già da qualche anno, ti sarai accorto che la tua mente non più veloce come prima. Per fare un calcolo banale, magari impieghi qualche secondo in più rispetto al passato, o ti ritrovi a leggere un testo più volte quando è particolarmente lungo (o magari non è neanche lunghissimo, ma non sei più abituato).

Per mantenere il cervello allenato, puoi sottoporti ad alcuni giochi divertenti, anche semplici, ma efficaci. Per esempio, che ne dici di provare a risolvere questo indovinello?

Quiz QI: quale tazzina si riempirà prima delle altre?

Osserva attentamente l’immagine qui in basso. Come vedi, ci sono quattro tazzine, nelle quali si sta versando del caffè. Prima di arrivare alle tazze, però, il caffè dovrà compiere un percorso complicato e attraversare una sorta di labirinto. Ogni tazzina ha un labirinto diverso: per questo, non si riempiranno tutte nello stesso momento, ma alcune avranno bisogno di più tempo di altre.

Guarda bene l’immagine e cerca di capire quale tra le quattro tazzine ha il percorso più semplice e avvantaggiato. Questo permetterà al caffè di raggiungerla e riempirla prima delle altre. Ci sei arrivato? Qual è la soluzione secondo te? Si riempirà prima la tazzina numero 4, 9, 5 o 7? Continua a leggere per conoscere la soluzione.

Quiz QU: la soluzione all’indovinello

Se avete osservato bene la figura, guardando bene i vari percorsi, sarete sicuramente giunti alla risposta corretta. La soluzione è… la tazzina numero 7, ovvero quella più a destra. Come mai? In realtà, solo due tazzine su quattro verranno veramente riempite dalla caraffa di caffè, la 7, appunto, e quella vicino a lei, la 5.

La 4 e la 9 non si riempiranno mai perché hanno il percorso bloccato: il loro canale è chiuso in entrambi i casi. Anche se a prima vista la risposta corretta poteva sembrare la 9, in realtà non è così. Restano la 5 e la 7, anche se avranno bisogno di molto tempo per riempirsi: la 7 tuttavia si riempirà prima perché il suo canale è più vicino al recipiente. Avevi indovinato?