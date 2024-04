Trucco del Topolino, la nuova tecnica dei ladri per entrare in casa | Funziona sempre e ovunque

Topolino: non è un animale, né il fumetto per bambini, ma la nuova minaccia che ha già ridotto al lastrico decine di persone derubate.

Napoli, una città ricca di storia, cultura e tradizioni, è stata recentemente scossa da una serie di furti che hanno evidenziato un nuovo pericolo: il cosiddetto “Topolino”.

Nella lotta contro il crimine, spesso emergono strumenti che rendono vulnerabili le fondamenta della sicurezza domestica.

Uno di questi è proprio il già citato “Topolino”: non stiamo parlando né dell’animale né della rivista per ragazzi, ma di un termine gergale che designa una chiave universale capace di aprire tutte le porte dotate di cilindro europeo.

Questo strumento, sebbene concepito per un uso legittimo, è stato purtroppo adottato da numerosi ladri per compiere furti indisturbati: ecco tutti i dettagli.

Colti con le mani nel sacco a Casoria

Un episodio recente, avvenuto sabato 6 aprile a Casoria, nella provincia di Napoli, ha riportato l’attenzione sul pericolo rappresentato dal Topolino. Le segnalazioni riguardo a un’automobile sospetta in via Nazionale delle Puglie hanno portato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della compagnia Poggioreale a intervenire prontamente sul luogo indicato. Ciò che hanno scoperto è stato a dir poco inquietante.

All’arrivo delle forze dell’ordine, due individui sono stati sorpresi mentre uscivano furtivamente dal portone di un palazzo, con un terzo complice che li attendeva in auto. Il controllo immediato ha portato al rinvenimento di centinaia di euro, una fede nuziale e vari attrezzi da scasso in possesso dei tre individui. Le indagini successive hanno rivelato che il denaro e la fede nuziale erano appena stati rubati da un appartamento il cui accesso era stato forzato utilizzando proprio il Topolino.

Un attrezzo legale di cui si fa un uso improprio

I responsabili del furto, tre uomini di età compresa tra i 36 e i 52 anni, sono stati arrestati e accusati di furto in abitazione. Dopo la formalizzazione delle accuse, sono stati condotti nel carcere napoletano di Poggioreale, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Questo episodio mette in luce l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprie abitazioni. Sebbene il Topolino sia un utensile legale, in commercio da qualche anno ad un prezzo accessibile e utile in molte circostanze, il suo utilizzo improprio da parte dei criminali sottolinea la necessità di adottare cilindri di sicurezza più avanzati e sistemi di sicurezza aggiuntivi, come allarmi e telecamere di sorveglianza.

Inoltre, è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’uso responsabile delle chiavi universali e promuovere pratiche di sicurezza che riducano il rischio di intrusioni e furti. Lavorare in collaborazione con le forze dell’ordine e rimanere vigili contro le minacce del crimine organizzato è essenziale per garantire la sicurezza delle comunità. Infine, è importante sottolineare che la lotta contro il crimine non riguarda solo le autorità competenti, ma coinvolge anche l’intera società. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo contrastare efficacemente fenomeni come il furto in abitazione e proteggere il nostro patrimonio e la nostra tranquillità.