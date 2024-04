Controlla tutte le monete da 2 euro che ti passano tra le mani | Queste valgono 30.000€

Hai in casa delle monete da 2 euro? Fai molta attenzione: potresti avere un tesoro tra le mani dal valore di 30.000 euro. Ecco come riconoscere le monete giuste.

Oggi i pagamenti virtuali e liquidi stanno diventando sempre più diffusi e stanno pian piano sostituendo quelli tradizionali tramite contante. Finalmente, anche l’Italia sta andando avanti verso questo processo, mettendosi lentamente in pari con il resto d’Europa, anche se in molti ancora oggi preferiscono pagare in contanti.

Anche se i contanti non sono ancora effettivamente spariti, bisogna ammettere che oggi non è più semplicissimo ritrovarsi con delle monete nel portafoglio, che siano di piccolo o “grande” taglio. Le banconote, infatti, possono essere prelevate allo sportello, mentre le monete no e per questo non sono più così diffuse.

Tuttavia, anche se possono sembrare “inutili” anche le monete più banali possono in realtà rivelarsi molto più preziose di quello che sembrano a una prima occhiata. Per questo, se in particolare hai nel portafoglio o in casa delle monete da 2 euro, fai ben attenzione che abbiano questi dettagli: potrebbero valere migliaia di euro.

Monete da 2 euro: quali sono quelle preziose

Se sei un appassionato di numismatica, saprai sicuramente che alcune monete valgono più di altre in base alla rarità. Più una moneta è rara, più è preziosa. Per essere rara, significa che sono stati coniati solo pochi numeri di quella particolare moneta e le motivazioni possono essere diverse. Si potrebbe trattare di una limited edition per una commemorazione, oppure di un errore.

Gli errori di conio sono quelli che valgono di più perché hanno una rarità maggiore. Ovviamente gli esemplari in circolo sono pochissimi: sia perché ne hanno coniate poche prima di rendersi conto dell’errore, sia perché le poche messe in circolo per la maggior parte sono già andate nelle mani dei collezionisti. Ma come capire se una moneta è rara?

Monete da 2 euro: i requisiti di rarità

Per essere rara, una moneta è classificata tra R e R2: maggiore è il valore vicino alla R e più alto sarà il valore economico della vendita. Di solito, sono gli errori di conio ad avere più valore, ma anche le limited edition non scherzano e variano a seconda degli esemplari perfettamente identici che sono stati creati e immessi sul mercato.

In particolare, parlando delle monete da 2 euro, queste sono famosissime per le numerose limited edition che presentano: di solito si tratta di anniversari o commemorazioni. Uno degli esemplari più rari è la versione con il volto di Grace Kelly, attrice e principessa di Monaco, coniata nel 2007. Ne esistono solo 2.000 campioni e vale 30.000 euro: magari ce l’hai già e non lo sai.