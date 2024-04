Bollo auto, ora lo paghi anche a rate | Non aspettare il fermo amministrativo

Il peso del bollo auto grava su tutti noi, ma rateizzandolo (anche per debiti astronomici) può diventare più gestibile: ecco come.

Il bollo auto è una tassa che suscita numerose lamentele tra gli italiani. Molti evitano di pagarlo deliberatamente, mentre altri possono finire per accumulare debiti per una serie di motivi.

Ciò comporta il rischio di incappare in cartelle esattoriali recapitate dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Tuttavia, esistono opzioni per gestire questa tassa, tra cui la possibilità di rateizzare i pagamenti.

Non ci credi? Eppure è così: ti spieghiamo noi come usufruire di questa importante possibilità.

Ecco in quali circostanze è possibile rateizzare

In caso di ricezione di una cartella esattoriale, è importante controllare attentamente la data di riferimento del debito. Potrebbe esserci la possibilità che il pagamento non sia più dovuto a causa della prescrizione. Nel caso del bollo auto, la prescrizione avviene dopo tre anni dalla scadenza della tassa. Pertanto, se la notifica avviene entro questo periodo, il pagamento è obbligatorio; altrimenti, l’automobilista non è tenuto a versare alcun importo. Tuttavia, se la notifica è tempestiva e il pagamento non viene effettuato, possono verificarsi conseguenze spiacevoli come il pignoramento del conto corrente o il fermo amministrativo del veicolo.

Prima di prendere tali misure, l’agente della riscossione deve inviare un preavviso al contribuente, che ha quindi trenta giorni per regolarizzare la propria situazione e, se necessario, richiedere un piano di rateizzazione del debito. La rateizzazione offre un’opportunità ai contribuenti di dilazionare i pagamenti nel tempo, evitando il fermo amministrativo del veicolo. Questa opzione è resa possibile anche per importi considerevoli, fino a un massimo di 120 mila euro, con un periodo di dilazione che può arrivare fino a 72 rate. La richiesta di rateizzazione può essere effettuata online tramite il servizio “Rateizza adesso” nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o compilando il modello R1 e inviandolo tramite posta elettronica certificata.

Cosa succede in caso di rateizzazione del debito

Un punto importante da sottolineare è che durante il periodo di rateizzazione e fintanto che il contribuente rimane in regola con i pagamenti delle rate concordate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si impegna a non iscrivere nuovi fermi o ipoteche né ad attivare nuove procedure esecutive. Per quanto riguarda il pagamento delle rate, l’Agenzia offre diverse opzioni, tra cui l’utilizzo dei moduli di pagamento allegati al piano di dilazione o l’addebito diretto su conto corrente. Queste soluzioni forniscono una flessibilità aggiuntiva per consentire ai contribuenti di gestire i propri debiti in modo più agevole e compatibile con le proprie capacità finanziarie.

Se ci si trova in difficoltà nel pagare il bollo auto o altri debiti fiscali, è importante conoscere le opzioni disponibili, come la rateizzazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità permette di dilazionare i pagamenti nel tempo, evitando conseguenze spiacevoli come il fermo amministrativo del veicolo, e offre un modo per affrontare i debiti in modo più gestibile e compatibile con le proprie risorse finanziarie.