Se vedi una N apparire sullo schermo del tuo telefono disattiva subito questa funzione | I tuoi dati sono a rischio

Hai mai notato apparire una N sullo schermo del tuo cellulare? Ecco cosa significa e perché è importante saperlo per tutelare la privacy.

Quando utilizzi il tuo smartphone, ti sarà certamente capitato di notare il simbolo di una piccola N in alto a destra, generalmente accanto all’orario. Ti sei mai domandato che cosa significhi? Oppure hai semplicemente ignorato? In realtà, sarebbe importante avere consapevolezza di questi simboli perché è importante conoscere bene gli strumenti che si utilizzano ogni giorno.

Oggi infatti siamo collegati a Internet e, in generale, a dispositivi digitali quasi costantemente e utilizziamo il cellulare come se fosse quasi un prolungamento del nostro braccio. Dato che ormai è diventato un oggetto fondamentale, è bene imparare a conoscerlo fino in fondo.

Questo è fondamentale soprattutto in vista della tutela della nostra privacy: la N che spunta ogni tanto nell’angolino a destra è collegata proprio con questo aspetto. Ecco tutto ciò che occorre sapere per un utilizzo consapevole dei dati personali.

N sullo smartphone, cosa significa?

La N che può comparire ogni tanto nell’angolo a destra dello smartphone, generalmente tra il simbolo dell’operatore e l’orario indica che è stata attivata la funzione di NFC, ovvero la Near Field Communication, che può essere tradotta come “Comunicazione in prossimità”. La NFC è quella tecnologia che permette lo scambio dati tra dispositivi che si trovano a breve distanza l’uno dall’altro e viene utilizzata, in genere, soprattutto per i pagamenti contactless tramite smartphone.

Senza dubbio, questa funzionalità è molto utile, ma allo stesso tempo può rivelarsi anche molto rischiosa perché qualcuno potrebbe intercettare il dispositivo e riuscire a impossessarsi dei nostri dati personali dopo aver bypassato il sistema. Per dati personali, ovviamente, si intendono anche i dati utilizzati per un eventuale pagamento.

NFC su smartphone: come tutelarsi dal furto di dati personali?

Come si può fare, quindi, per tutelarsi da un ipotetico tentativo di furto di questi dati personali? Per fortuna, a questo scopo ci sono diverse misure di sicurezza. Normalmente, tutte le informazioni trasmesse tramite NFC sono crittografate proprio per proteggerle da eventuali abusi o tentativi.

Tuttavia, se non ti senti sicuro al cento per cento, puoi decidere di disattivare l’NFC e riattivarla solo quando ti serve effettivamente. Per farlo, basta andare sulle impostazioni, da lì selezionare “Connessioni”, poi “NFC” e poi disattivare l’opzione per i pagamenti contactless. A questo punto, l’NFC risulterà disattivata e ogni scambio di informazioni tramite questa tecnologia sarà impossibile fino alla riattivazione.