Trucco risparmio pay tv: pacchetto Netflix, Prime e Disney a 7€ al mese | Ecco come fare per averli

Non ne puoi più di sborsare cifre astronomiche per guardare una serie in streaming? Ecco la soluzione che fa per te, tre al costo di uno!

Negli ultimi anni, lo streaming è diventato una delle principali modalità di intrattenimento, ma abbonarsi a più piattaforme può essere costoso.

Tuttavia, c’è una soluzione per gli amanti del risparmio: un pacchetto che unisce Netflix, Prime Video e Disney+ a soli 7€ al mese.

Questa opzione economica offre un’ampia varietà di contenuti, dalla vasta libreria di film e serie TV di Netflix, alle produzioni originali di Prime Video, fino ai classici e ai nuovi successi di Disney.

Ma come è possibile ottenere questo vantaggioso pacchetto? Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per accedere a questa offerta e quali sono i suoi limiti. Se sei alla ricerca di un modo intelligente per ridurre le spese senza rinunciare al meglio dell’intrattenimento, questo trucco potrebbe essere la soluzione che fa per te.

Grazie a quest’offerta hai 3 servizi al costo di 1

Questa soluzione innovativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di due giganti del settore dello streaming: Netflix e Disney+. Mentre Netflix offre un pacchetto standard con pubblicità a 5,49 euro al mese, e Disney+ ha una tariffa simile a 5,99 euro al mese con pubblicità, entrambi offrono la possibilità di accedere a questo pacchetto combinato a soli 7 euro al mese.

Ma c’è di più. Grazie alla nuova offerta di TimVision, è possibile usufruire di questo pacchetto intrattenimento a soli 6,99 euro per i primi tre mesi anziché 14,99 euro, con un risparmio significativo. Questo pacchetto include non solo Netflix e Disney+, ma anche Prime Video, offrendo così il meglio dell’intrattenimento in un’unica soluzione conveniente. L’attivazione del pacchetto è semplice e può essere completata online sul sito web di TimVision o chiamando il numero 800.583.993, dove è disponibile anche un servizio di assistenza clienti per qualsiasi domanda o chiarimento.

Non solo il “trio” famoso: hai anche TimVision

Per coloro che sono già abbonati a una o più di queste piattaforme, questa offerta rappresenta un modo conveniente per accedere a una vasta gamma di contenuti senza dover pagare prezzi elevati per ciascun servizio singolarmente. Con un costo quasi equivalente a quello di un piano standard Netflix, gli abbonati possono godere di tutti e tre i servizi per un prezzo molto conveniente, avendo accesso a un’incredibile varietà di contenuti ogni giorno dell’anno.

Inoltre, questa offerta include anche l’accesso alla visione tramite il box TimVision, offrendo un’esperienza di visione ancora più completa e versatile. Per coloro che cercano un modo intelligente per ridurre le spese senza rinunciare al meglio dell’intrattenimento, questo pacchetto combinato è sicuramente da prendere in considerazione. Con un prezzo accessibile e una vasta gamma di contenuti, rappresenta un’opzione conveniente per gli amanti dello streaming di tutto il mondo.