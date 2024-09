Converti la tua bici in una e-bike con questo semplice dispositivo | Sai già cosa regalarti a Natale

Hai sempre desiderato una e-bike? Con questo dispositivo puoi trasformare quella che hai già: ecco come si fa.

Negli ultimi tempi i mezzi di trasporto ecologici sono sempre più popolari. Oltre ovviamente a scelte più consapevoli come i mezzi pubblici, oppure più costose come le auto elettriche, ci sono anche quelle più semplici, per esempio monopattini o biciclette. Le biciclette, tuttavia, per quanto siano comode soprattutto perché non occupano troppo spazio e sono semplici da “parcheggiare”, non possono superare una certa velocità.

Le bici classiche non hanno un motore ovviamente, ma da diversi anni sono state introdotte sul mercato le bici elettriche. La bici elettrica è una sorta di anello tra la bici tradizionale e un motorino di bassa cilindrata e ovviamente va ricaricato ogni tot per funzionare correttamente.

Negli ultimi anni anche le bici elettriche si sono evolute e oggi esistono quelle che vengono chiamate “e-bike“, ovvero le bici elettriche di ultima generazione, che sono dotate di VMP elettrici dai modelli più tecnologici. Questo tipo di bici, però, possono arrivare a costare anche 2.000 euro… per fortuna c’è una soluzione più economica.

E-bike, come convertire la tua bici con un dispositivo

Hai mai pensato di prendere la tua bici analogica e trasformarla direttamente in una e-bike? Ora è possibile. L’azienda PikaBoost ha sviluppato un particolare dispositivo di conversione che è in grado di fare questa magia.

Attualmente sta avendo un grande successo e l’azienda sta lavorando già alla seconda generazione di questo dispositivo, che al momento costa intorno ai 250 euro. Una cifra decisamente bassa rispetto al costa di una nuova e-bike, che può costare anche 2.000 euro. Ecco come utilizzarlo.

E-bike, trasforma la tua bici tradizionale con PikaBoost 2

PikaBoost è in grado di convertire bici tradizionali in bici elettriche. Il secondo modello è compatibile su tutte le ruote e con bici di grandezza tra i 14 e i 29 pollici, sia da strada, sia da montagna. Il dispositivo va semplicemente fissato al reggisella e si aggancia alla ruota tramite un motore elettrico.

Il nuovo modello PikaBoost 2 è ancora più piccolo del precedente e pesa anche di meno. Ha una potenza di 500 W e permette alla bici di raggiungere i 32 km/h con facilità. Il ciclista inoltre può sempre controllare a quale velocità sta andando grazie alle quattro modalità di guida disponibili. L’autonomia è di circa 90 km.

Questo dispositivo si sta velocemente diffondendo in tutta Europa, soprattutto in Spagna, che negli ultimi anni sta promuovendo diverse politiche green. Presto sarà popolarissimo anche in Italia.