Le antiche terme romane vietano il lancio delle monetine ai turisti | In un anno vanno in rovina: persi 160.000 €

Il governo inglese ha deciso di impedire il lancio delle monetine nella antiche terme romane di Bath: il settore turistico ha avuto una perdita economica di 160mila dollari.

Roma, si sa, ha conquistato tutto il mondo oltre mille anni fa. Oggi si trovano reperti romani sparsi in tutta Europa, in Africa e in alcune zone dell’Asia minore. Questi reperti non sono solo un’importantissima fonte storica di un’epoca ormai trascorsa, ma sono anche meta turistiche. Ogni anno, infatti, migliaia di turisti visitano queste zone.

Senza dubbio, Roma è al centro di queste visite turistiche, ma non è l’unica città che si può visitare se si desidera vedere un reperto antico romano, come un acquedotto, una fontana o, in particolare, le terme. I Romani erano dei grandi amanti delle terme e le usavano per rilassarsi e curare alcune malattie.

Da anni, esiste l’usanza di gettare monetine nelle fontane o nelle piscine antiche. I turisti esprimono un desiderio e lanciano una monetina. Nel Regno Unito, di recente, la città di Bath ha deciso di spezzare questa abitudine e di sostituirla con una donazione cash less: i turisti, però, non hanno apprezzato.

Terme romane, Bath dice basta al lancio delle monetine nell’acqua

A Bath, nel Regno Unito, c’è un importante centro termale romano. Sebbene il lancio delle monete più famoso riguarda la Fontana di Trevi, a Roma, ormai i turisti lanciano denaro davanti a qualsiasi distesa d’acqua, anche fuori dall’Italia. Fino a poco tempo fa, tantissime monete ogni anno venivano lanciate anche alle terme di Bath.

Un giorno, però, nel 2022 il governo ha deciso di proibire questa pratica e di digitalizzarla invitando i turisti a lasciare una donazione contact less utilizzando il POS. In alternativa, si può lasciare un’offerta direttamente in una cassetta.

Questa idea non è piaciuta per niente e nel giro di due anni questo sito ha avuto un calo delle donazioni altissimo, perdendo circa il corrispettivo di 170.000 dollari.

Terme romane, perdita di 170.000 dollari a Bath

Il sito storico e turistico di Bath prima del Covid incassava circa 200.000 dollari all’anno grazie alle donazioni dei turisti. 170.000 di questi dollari provenivano dai lanci di monete nella piscina principale, che è profonda circa 1,60 metri.

Dato che negli ultimi anni il denaro contante sta sempre più scomparendo, il governo di Bath aveva pensato di sostituire il lancio delle monete con un pagamento tramite POS, ma il piano è stato fallimentare: a quanto pare, il contact less rovinerebbe la magia del momento, rispetto al lancio della moneta dopo aver espresso il desiderio. Tra il 2022 e il 2023 il sito ha incassato solo 17.000 dollari.