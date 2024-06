Il trucco per far entrare nel trolley tutto quello che vuoi | Ti serve solo questo sacchetto

Gli indumenti che volete portare in viaggio non entrano nel bagaglio a mano? Con un semplice e rapido trucchetto avrete risolto il problema.

Nell’ultimo periodo sempre più compagnie aeree hanno deciso di incrementare i propri costi includendo il pagamento del bagaglio a mano. Quando si ha a che fare con un breve viaggio, l’ultima cosa che si vuole fare è pagare un extra per l’unica valigia che abbiamo deciso di portare con noi.

A volte però risulta difficile riuscire ad inserire tutti i capi che si vogliono al suo interno, rischiando di pagare più del necessario. L’estate è senza alcun dubbio la stagione che vede più viaggiatori nel corso di un anno prendere un aereo per arrivare alla destinazione prescelta.

Per questo motivo abbiamo deciso di darvi alcuni consigli sul modo in cui risparmiare sul biglietto aereo, soprattutto quando si tratta della tariffa relativa al bagaglio a mano. Nello specifico dovreste seguire sei regole fondamentali per aiutarvi a far entrare nel vostro bagaglio a mano più di quanto abbiate mai immaginato.

Le 6 regole d’oro per risparmiare e far entrare tutti i capi all’interno del bagaglio a mano

Cominciate provando la tecnica di piegatura KonMari, creata proprio all’esperta dell’ordine, Marie Kondo. Quest’utlima consiste nel piegare i vestiti in rettangoli compatti che possono stare in piedi nella valigia. Si tratta di un metodo a dir poco rivoluzionario perché non solo fa risparmiare spazio, ma rende anche più facile vedere e accedere a ogni capo senza rovinare il resto della disposizione. Ci consiglia anche di ricorrere ai sacchetti per il sottovuoto per comprimere gli indumenti più ingombranti.

Inoltre, presumiamo che nel bagaglio inserire delle scarpe, il cui però spazio interno spesso rimane vuoto. Ecco, utilizzatelo, infilandoci per esempio calzini, biancheria intima e oggetti elettronici come i rasoi. Così facendo ottimizzerete al meglio lo spazio in valigia. Questo metodo inoltre ha il vantaggio di aiutare le scarpe a mantenere la loro forma durante il viaggio.

Consigli per ottimizzare lo spazio in valigia

Un altro consiglio spassionato che sentiamo di rivelarvi è quello di fare le valigie a strati sfruttando il metodo Tetris. Basato sull’omonimo gioco, non dovete fare altro che sistemare sul fondo gli oggetti più pesanti, come le scarpe o le borse da toilette, seguiti dai vestiti ben piegati e disposti in verticale. Riempite quindi gli spazi vuoti con oggetti più piccoli, in modo da sfruttare ogni centimetro della valigia. Questo metodo aiuta a distribuire il peso in modo uniforme ed evita che i vestiti si stropiccino durante il viaggio.

Ricordatevi anche di mettere in valigia prodotti multiuso. Anticipate le vostre esigenze in anticipo e mettete in valigia prodotti che servono a più scopi. In questo modo risparmierete peso e spazio, senza rinunciare all’essenziale. Portate anche degli organizer per gioielli ed elettronica in modo che possiate mantenere gli accessori e i cavi liberi da grovigli e a portata di mano l’uno dall’altro, evitando al tempo stesso di dover rovistare nella valigia per trovare un piccolo oggetto.