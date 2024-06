Nuovo Codice della Strada by Salvini: c’è la data in cui entra in vigore | Segnatela sul calendario, perdi la patente in un lampo

Hai sentito parlare del nuovo Codice della strada e delle novità volute soprattutto dal ministro Matteo Salvini? Le pene saranno molto più dure: ecco quando dovrebbe entrare in vigore.

Nell’ultimo anno si è discusso molto delle modifiche che il Governo aveva intenzione di apportare al Codice della strada. In particolare, c’è stato un grande accanimento verso chi guida mentre si trova in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Anche se trovare un modo per evitare, o comunque ridurre, gli incidenti causati da queste situazioni è un’ottima idea, ci sono state molte polemiche sulle soluzioni scelte.

Il nuovo Codice della strada è molto più severo verso chi si mette al volante mentre è ubriaco o drogato, ma in generale lo è anche con chiunque abbia fatto uso di droghe nei giorni precedenti. Verranno introdotti, infatti, i test salivari, che hanno la capacità di individuare l’utilizzo di droghe nei giorni addietro.

Quindi, sostanzialmente, una persona potrebbe aver fatto uso di droghe lunedì e poi essere fermato per un controllo mercoledì e davanti al test risulterebbe ancora sotto l’effetto delle sostanze, anche se di fatto non lo è più ormai.

Codice della strada, le novità

Le novità del Codice della strada riguardano soprattutto limiti maggiori per i neopatentati e sanzioni più severe per chi viene sorpreso a guidare mentre usa il cellulare o risulta sotto l’effetto di alcol o droga. Inoltre, chi possiede e guida un monopattino elettrico dovrà indossare il casco e far applicare una targa. Tolleranza zero anche per chi abbandona gli animali in strada.

In generale, le sanzioni vanno da multe più alte al ritiro o sospensione della patente per più tempo. Le pene aumentano nel caso di recidivi. In particolare, per chi guida usando il telefono, la multa può arrivare a un massimo di 2.558 euro, mentre la patente può essere sospesa per un minimo di 10 giorni.

Codice della strada, quando entra in vigore?

Ufficialmente queste nuove leggi non sono ancora in vigore, ma dovrebbero diventare ufficiali tra poco. Il decreto è stato approvato lo scorso marzo nonostante le forti critiche (soprattutto riguardo ai test salivari) dalla Camera. Prima di passare ufficialmente nelle mani del Senato, deve essere discusso dalla Commissione di Giustizia.

Una volta fatto ciò, il Senato dovrà votare se far entrare in vigore le novità, che diventeranno di fatto leggi dopo 15 giorni dall’approvazione. Di solito le leggi sul Codice stradale vengono approvate tra luglio e agosto, quindi, nel caso queste venissero accettate davvero, è probabile che entrerebbero in vigore tra il 4 e il 19 agosto.