Vacanze estive low cost: con un budget di 500€ vai in queste meravigliose destinazioni | Prenota subito e prepara la valigia, non rimanere a fare flanella sul divano

Hai voglia di partire per le vacanze, ma non vuoi spendere un patrimonio? Dai un’occhiata a queste mete bellissime: spenderesti circa 500 euro.

L’estate si avvicina e già molte persone hanno iniziato a programmare le proprie vacanze. Questo tema è tanto amato quanto odiato perché tutti vogliono divertirsi e rilassarsi, ma allo stesso tempo nessuno vuole spendere troppi soldi.

A volte si pensa che per fare una vacanza bellissima bisogni per forza andare in posti esotici e lontanissimi, che quindi richiedono un budget elevato. Acquistare un biglietto aereo per le Maldive o le Filippine può essere costoso anche se prenotato con largo anticipo, ma per fortuna non occorre per forza andare dall’altro capo del mondo per scoprire paesaggi stupendi.

Per esempio, basta anche solo rimanere in Italia o in Europa. Il nostro Paese vanta delle mete naturali bellissime, ma che vantano anche prezzi molto più contenuti. Ecco alcune città in cui puoi soggiornare spendendo circa 500 euro.

Vacanze low cost, le mete con 500 euro in Italia

In Italia per fortuna ci sono delle mete bellissime. Tra quelle marittime ti possiamo consigliare Pineto, una cittadina sul mare, in Abruzzo, che permette di soggiornare a prezzi modici. Si trova anche in una posizione strategica, da cui è facile spostarsi attraverso la costa adriatica alla ricerca di luoghi simili. Un altro esempio è Maratea, in Basilicata, conosciuta per il porto naturale e dalla spiaggia nera.

Seguono poi Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, che vanta paesaggi naturalistici molto particolari. Non bisogna poi dimenticare il Cilento che, anche se negli ultimi anni è diventato più costoso, nasconde ancora dei luoghi economici e bellissimi. Infine c’è Costa Rei, in Sardegna, decisamente più economica di altre zone sarde e perfetta per le famiglie.

Vacanze low cost, le mete con 500 euro all’estero

Preferisci invece uscire dal Paese e scoprire luoghi nuovi all’estero? Per fortuna anche l’estero permette di viaggiare a prezzi contenuti. Un elemento decisivo nel prezzo è il mezzo di trasporto, soprattutto se si sceglie l’aereo. Bisogna stare attenti a prenotare in un giorno conveniente perché i prezzi cambiano velocemente e non sempre seguono un vero e proprio criterio.

Con circa 500 euro ti conviene restare in Europa e puoi soggiornare in Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Montenegro e Malta: questi generalmente sono gli Stati europei meno impegnativi a livello economico. Infine, prendi in considerazione anche le crociere: molte compagnie mettono a disposizione biglietti last minute a prezzi bassi per viaggiare attraverso il Mediterraneo.